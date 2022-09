Un film così torturato che potrebbe essere stato maledetto soffre di flashback in streaming

tramite United Artists

Una produzione travagliata si è rivelata sia una benedizione che una maledizione, ma poche riprese di lungometraggi nella storia hanno sofferto così tante avversità come quelle di Francis Ford Coppola Apocalisse orache si è facilmente liberato delle catene del disastro per affermarsi immediatamente come uno dei più grandi film mai realizzati, indipendentemente dal taglio che preferisci.

Inizialmente le telecamere avrebbero dovuto girare per cinque mesi, il che è un bel po’ di tempo così com’è, ma il cast e la troupe hanno finito per lavorare per oltre un anno. Per aggiungere la beffa al danno (sia letterale che figurativo), i set sono stati distrutti dal maltempo, Martin Sheen ha subito un esaurimento nervoso e un infarto che lo ha quasi ucciso, Marlon Brando si è mostrato così sovrappeso che ha dovuto essere avvolto nell’ombra e la data di uscita è stata ripetutamente posticipata poiché Coppola e il suo team hanno cercato di dare forma al filmato esaustivo che avevano catturato.

Poi c’è stata la controversia che è stata collegata al fatto che un bufalo d’acqua venga massacrato per davvero, i veri cadaveri umani in mostra che sono finiti per essere acquisiti da qualcuno che si è rivelato essere un ladro di tombe e il disprezzo vocale di Dennis Hopper per Brando che ha portato alla coppia rifiutandosi di essere vicini l’uno all’altro sul set. In breve; Apocalisse ora è stato un incubo vivente dall’inizio alla fine, ma è anche un imperdibile classico del cinema.

È anche un successo in ripresa anche in streaming, con la storia impenitente della ferocia e della natura umana impantanata nella nebbia della guerra che conquista un posto nelle classifiche globali di iTunes più seguite, segnando un quartetto di primi 10 posti in tutto il mondo per FlixPatrol. Il caos può spesso produrre grandezza, e questo è stato sicuramente il caso di Apocalypse Now.