Un fan patriottico preferito pianta una bandiera nella Top 10 dello streaming

tramite 20th Century Fox

Nella notizia meno sorprendente che leggerai tutto il giorno, il classico di fantascienza di successo Giorno dell’Indipendenza è tornato alla ribalta in streaming. Il 4 luglio, nientemeno. Potete crederci? Sì, certo che puoi, perché è essenziale per la visualizzazione nelle famiglie di tutto il mondo oggi, non solo negli Stati Uniti.

Ovviamente, si sta rivelando il più popolare in America, con FlixPatrol che ha rivelato che la battaglia del 1996 contro gli invasori provenienti da oltre le stelle è diventata il sesto titolo più visto su Prime Video. Tuttavia, lo spettacolo rivoluzionario di Roland Emmerich ha fatto scalpore anche su Google Play Movies e iTunes, quasi come se molte persone avessero avuto la stessa idea esattamente nello stesso momento.

Sono passati 26 anni e nel frattempo abbiamo visto arrivare innumerevoli film simili, quindi è spesso facile dimenticare quanto sia importante Giorno dell’Indipendenza è stato quando è letteralmente esploso sulla scena. Non solo è diventata la seconda uscita con il maggior incasso nella storia in quel momento solo dietro Jurassic Parkma ha contribuito a rendere popolare il Super Bowl come luogo in cui debuttare il primo filmato di un’attesissima stravaganza hollywoodiana.

La campagna di marketing è stata anche tra le prime a concludersi con un “colpo di denaro”, che in questo caso è stata la distruzione della Casa Bianca, mentre ha inoltre dato il via al prossimo decennio di film catastrofici ad alto budget ed è servito da catalizzatore per il film di Emmerich tutta la carriera mainstream come Master of Disaster.

In breve; Giorno dell’Indipendenza rimane divertente ora come non lo è mai stato, anche se tende a raggiungere il picco di popolarità proprio durante la vacanza titolare.