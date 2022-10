Un fan di “Star Wars” è qui per dirti che la parte migliore della trilogia prequel è in realtà la peggiore

Immagine tramite Lucasfilm

Non è passato molto tempo da quando il Guerre stellari la trilogia prequel era semplicemente oggetto di presa in giro. Ad essere onesti, c’è molto di cui rabbrividire, che si tratti di esibizioni in legno, dialoghi atroci, regia piatta o letteralmente tutto ciò che ha a che fare con Jar Jar Binks. Ma negli ultimi anni hanno assistito a una sorta di riabilitazione critica.

Gli spettacoli Disney Plus hanno iniziato a fare riferimento direttamente ai personaggi e alle trame dell’era prequel acclamati dai fan, con questa rinascita cementata dall’accoglienza entusiastica di Hayden Christensen ed Ewan McGregor che riprendono i loro ruoli nella trilogia prequel in Obi-Wan Kenobi. Anche così, ci sono alcune opinioni dei fan che vanno ancora controcorrente.

Dei tre prequel, 2005 La vendetta dei Sith è stato di gran lunga il migliore ricevuto, poiché ha abbandonato gran parte della commedia slapstick a favore di concentrarsi sulla caduta di Anakin nel Lato Oscuro e sulla distruzione degli Jedi. Ma per un fan, è “il peggio Guerre stellari prequel”.

L’utente ‘AnalogueWaves’ afferma che la caduta di Anakin è “gestita in modo goffo” e che non è plausibile che passi dall’essere un cavaliere Jedi leggermente turbato all’omicidio di bambini “in un lampo”:

“Questa svolta è troppo rapida e brusca. Si può obiettare che ha paura della perdita e questo è il suo grande difetto di carattere, ma c’è un grande divario tra questo e diventare letteralmente Hitler spaziale nell’arco di 5 minuti.

Altri utenti non sono d’accordo, affermando che la caduta di Anakin non è contenuta solo in un singolo film. Indicano il suo massacro dei Tusken L’attacco dei cloniil suo flirt con i benefici di una dittatura e i ripetuti commenti sul fatto che è frustrato e insoddisfatto delle rigide regole dell’Ordine Jedi.

Ma anche i fan del film ammettono che non funzionerebbe altrettanto bene senza Le guerre dei cloni arricchisci il retroscena: