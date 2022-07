Un fan del cinema determina chi è la più cattiva delle “ragazze cattive” usando la matematica

In un’impresa che ha visto Men Girls si intersecano brevemente con The Big Bang Theory, il mathlete onorario LundgrensFrontKick ha scoperto quali personaggi sono classificati come i più combattivi.

Partendo dal presupposto che Regina George (Rachel McAdams) sarebbe arrivata al primo posto, LFK ha utilizzato la metodologia dell’analisi statica per calcolare il tasso di incidenza dei comportamenti apertamente ostili e passivo-aggressivi di ciascun personaggio del film e ha condiviso i risultati nei /movies subreddit.

Il Redditor ha registrato ogni istanza di belligeranza di ciascun personaggio in proporzione al tempo trascorso sullo schermo per determinare la frequenza del loro comportamento. Non sorprende che Regina recitasse ogni 1,53 minuti. Tuttavia, Janis Ian (Lizzy Caplan) è arrivata al secondo posto, con solo 1,59 minuti tra i suoi momenti di aggressività.

LFK ha scoperto che il migliore amico di Janis, Damian (Daniel Franzese) e Cady Heron (Lindsay Lohan) erano i terzi personaggi più cattivi del film. Gretchen Weiners (Lacey Chabert), la doppia amica di Regina, si è piazzata quarta, seguita da Aaron Samuels (Jonathan Bennet). È interessante notare che il meno meschino dei personaggi centrali del film si è rivelato essere Karen Smith (Amanda Seyfriend), che ha recitato solo due volte.