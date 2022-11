Un diabolico sequel di fantascienza che avrebbe dovuto rimanere nell’inferno dello sviluppo rimane bloccato in un raggio traente in streaming

Indipendentemente dal successo di un film, alcuni grandi successi non dovrebbero fungere da trampolino di lancio per un franchise. Per un esempio lampante, non dobbiamo guardare oltre quello di Roland Emmerich Giorno dell’Indipendenza: Rinascitache è sfuggito a due decenni di inferno di sviluppo per atterrare con nient’altro che un tonfo sordo.

Il classico del 1996 è diventato la seconda uscita con il maggior incasso nella storia del cinema quando è esploso sulla scena per diventare un fenomeno di cultura pop istantaneo, ma il secondo episodio di $ 389 milioni è stato meno della metà del suo predecessore anche con 20 anni di prezzo del biglietto inflazione, suggerendo che semplicemente non c’era appetito per un altro attacco di imbrogli extraterrestri.