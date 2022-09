Un controverso programma di vincitori di Oscar per trovare lo streaming Sanctuary

tramite Warner Bros.

Un thriller ampiamente acclamato che ha ottenuto un punteggio di Certified Fresh Rotten Tomatoes del 96 percento, ha incassato quasi $ 250 milioni al botteghino con un budget di $ 45 milioni e ha finito per vincere tre Academy Awards, incluso quello per il miglior film, non suona come un parafulmine per polemiche, ma quello di Ben Affleck Argo si è trovata nel mirino più di una volta.

I partecipanti all’operazione che ha fatto da sfondo alla rivisitazione semi-romanzata non sono stati timidi nel sottolineare i numerosi errori e gli esempi lampanti di imprecisione storica riscontrabili durante i 120 minuti di durata del film, mentre Affleck è stato preso di mira per l’efficacia lanciandosi nel ruolo principale di Tony Mendez.

L’ex protagonista era di origine messicana, e mentre molti detrattori si sono fatti avanti per criticare l’attore per aver preso la parte, lo stesso Mendez ha detto che non gli dispiaceva visto che lui stesso non si identificava personalmente come ispanico. Contenziosi a parte, Argo riesce a tessere un filo così poco plausibile che potrebbe essere vero solo in modo estremamente divertente, anche se molti si aspettavano il film di Ang Lee Vita di Pi alla fine andarsene con il primo premio del settore agli Oscar.

10 anni dopo, e l’audace missione di salvataggio che ha visto la CIA e il Dipartimento di Stato escogitare un piano che coinvolge un finto film di fantascienza, diplomatici canadesi e non mancano sotterfugi e giochi di prestigio politici è stata un’audace fuga dal suo possedere le classifiche di streaming.

Secondo FlixPatrol, Argo ha scalato le classifiche globali di iTunes, dopo aver superato il contraccolpo della sua versione iniziale per trovare una vita duratura come un atto perennemente popolare di evasione cinematografica.