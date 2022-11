Un controverso classico di culto che ha ricevuto il sostegno presidenziale sgancia una bomba in streaming

Trey Parker e Matt Stone hanno costruito la loro intera carriera distorcendo praticamente tutto ciò che fa notizia, quindi il fatto Team America: polizia mondiale ha continuato a trovarsi sommerso dalle polemiche un decennio dopo che la sua corsa teatrale originale era uno sviluppo completamente previsto data la propensione del duo di South Park per le piume arruffate.

Sulla scia delle minacce puntate nella direzione di Seth Rogen e James Franco L’intervista alla fine del 2014, che a un certo punto sembrava essere il catalizzatore della terza guerra mondiale, diverse catene cinematografiche in tutto il paese finirono per cancellare le proiezioni gratuite di Team America, prima che la Paramount andasse avanti e ritirasse comunque il film.

tramite Paramount

Non meno di un’autorità dell’allora presidente Barack Obama ha denunciato la mossa come un attacco al diritto di Hollywood di esercitare la libertà di parola, e possiamo tranquillamente affermare che la Casa Bianca difende una parodia di successo d’azione che presenta molti momenti offensivi e fortemente contestati, non importa una scena di sesso di marionette che è stata ripetutamente rimandata ai realizzatori dalla MPAA per non essere adatta alla distribuzione, era uno scenario che chiunque pensava si sarebbe mai svolto.

È diventato un vero e proprio cult preferito nei 18 anni successivi, tuttavia, e tutti di una certa generazione ricordano quando le persone gridavano citazioni all’avventura irriverente ai loro coetanei per quelli che sembravano mesi e mesi. Chiaramente, l’offesa non è stata poi così duratura, con l’ode di Parker e Stone a Michael Bay che lancia di nuovo bombe in streaming.

Per FlixPatrol, Team America: polizia mondiale si è fatto strada nella lista di controllo globale di Google Play Movies e quelle dannate canzoni sono destinate a rimanere bloccate di nuovo nella tua testa.