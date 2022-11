Un controverso blockbuster che è sfuggito a decenni nell’inferno dello sviluppo rovescia l’ordine dello streaming

Dipende interamente da chi chiedi, Adamo nero è un disastro assoluto o un trionfo minore, e questo si estende alla star e produttore Dwayne Johnson.

Il protagonista della lista A è intervenuto quando è stato sottolineato che il suo debutto in DCU a lunga gestazione era stato schiacciato da Pantera Nera: Wakanda per sempreche ha guadagnato di più in pochi giorni rispetto a Adamo nero avuto in un mese. Non è ancora riuscito a superare i $ 400 milioni al botteghino globale, il che non è un buon aspetto per un adattamento di un fumetto con un prezzo di $ 200 milioni.

Tra i lati positivi, la performance del film su richiesta dovrebbe portare un sano flusso di entrate aggiuntive, con FlixPatrol che rivela Adamo nero essere uno dei 10 titoli più visti su Amazon, iTunes, Google Play Movies e Vudu tra i clienti negli Stati Uniti, anche se la sua natura che divide l’opinione pubblica lo ha reso un argomento di conversazione caldo per tutte le ragioni sbagliate.

Un punteggio di Rotten Tomatoes del 39 percento non è certo roba da leggenda, ma una solida valutazione degli utenti dell’89 percento continua la serie di Johnson di creare e curare spettacoli piacevoli per i fan che attirano il target demografico a scapito dell’ottenimento del plauso universale.

The Rock è destinato a svolgere un ruolo importante nell’evoluzione del DCU, ma mentiremmo se dicessimo che non ci aspettavamo Adamo nero volare molto più in alto di quanto non abbia fatto dato che vanta la star più grande e popolare del mondo nel genere più costantemente bancabile del cinema.