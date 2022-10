Un colpo da 400 milioni di dollari che non ha portato a un profitto viene trascinato sulle braci della critica

tramite Universal

In quasi tutti i casi, senza dubbio, diventare l’unico film con il maggior incasso nella storia di un intero genere sarebbe motivo di celebrazione diffusa. Eppure, Duncan Jones’ Warcraft non ha realizzato un solo centesimo di profitto durante la sua corsa teatrale.

L’adattamento per videogiochi più redditizio di tutti i tempi (un record che ha stabilito nell’estate del 2016 e che continua a mantenere di fronte alla forte concorrenza) sarebbe andato a rotoli in modo spettacolare se non fosse stato per la Cina, con il mercato che rappresenta un enorme 225 milioni di dollari dei 439 milioni di dollari dell’epopea fantasy al botteghino, con soli 47 milioni di dollari provenienti dalle coste nazionali.

Fare clic per ingrandire

Quando la polvere si è calmata, l’aggiunta dei costi di marketing e distribuzione all’enorme budget di $ 160 milioni ha visto la Universal perdere circa $ 40 milioni sul progetto, il che è strabiliante se si considera il denaro che ha portato. I critici non sono rimasti impressionati come un 29 il punteggio percentuale di Rotten Tomatoes mostra, ma la valutazione degli utenti del 76% lo evidenzia Warcraft ha molti fan

La mancanza di una serie multi-film punge ancora per i fan irriducibili del materiale originale, ma tutti gli altri la pensano allo stesso modo? Sulla base di un recente thread di Reddit che chiedeva perché il blockbuster sembra essere così ampiamente deriso, Warcraft è stato considerato un punto qualsiasi tra “va bene” e “un errore di calcolo”, con un commento che ha praticamente colpito nel segno definendolo “il beige dei film fantasy”.

Fare appello al target demografico che conosce Azeroth a fondo è una cosa, ma i più grandi e migliori successi crossover riescono ad attirare un pubblico completamente nuovo che non ha familiarità con la mitologia. Per quanto sembri duro, Warcraft non l’ha fatto, che è uno dei motivi principali per cui la traduzione da console a schermo più redditizia di tutti i tempi non è finita in nero.