Un classico videogioco (che non è basato su un gioco) sale di livello sullo streaming

Il genere dei videogiochi ha trascorso la maggior parte degli anni 30 lottando per mantenere la coerenza ed evitare la reputazione che gli adattamenti da console a schermo siano maledetti, ed è quasi ironico che alcuni dei migliori esempi non siano nemmeno basati su giochi esistenti. – con i deliziosamente squilibrati Manovella uno di loro.

La trama è così semplice che avrebbe potuto essere strappata direttamente da un picchiaduro a scorrimento laterale, con Chev Chelios di Jason Statham ucciso preventivamente da un veleno ad azione lenta che sta gradualmente rallentando il suo cuore fino a fermarsi. Per combattere il suo destino imminente, il nostro eroe squilibrato ha bisogno di mantenere la sua adrenalina con ogni mezzo necessario mentre continua a salire di livello verso la resa dei conti contro il boss finale.

tramite Liongate

Distruggilo Ralph, Pronto Giocatore Uno, Giochi di guerra, Jumanji: Benvenuti nella giungla e seguito Il livello successivo, Giocatoree L’ultimo caccia stellare sono solo alcuni esempi di avventure di videogiochi estremamente divertenti che hanno prosperato nonostante non avessero materiale di base a cui attingere per l’ispirazione, ma nessuno di loro è nemmeno una frazione così folle come Manovella e il suo sequel ancora più folle Alta tensione.

Il concetto da solo era sufficiente per garantire lo status di classico di culto, e rimane una parodia che non abbiamo ottenuto una terza puntata per portare quella che sarebbe stata comodamente una delle trilogie più folli di tutti i tempi per una chiusura. Così com’è, però, Manovella sta riaffermando le sue credenziali sullo streaming, essendosi fatto strada nelle classifiche globali di Starz secondo FlixPatrol.

Statham che ripristina la sua salute e si fa strada su per la scala fino alla resa dei conti finale è strappato direttamente dai giorni tracannanti di un tempo, e governa.