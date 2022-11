Un cimelio di famiglia ha più uccisioni di qualsiasi altra spada laser in “Star Wars”

Immagine tramite Lucasfilm

Nonostante il suo status di franchising fermamente destinato ai bambini, Guerre stellari è una delizia per gli spettatori di tutte le età. E, nonostante tutti i goffi droidi e i goffi Gungan, i suoi film e le sue serie contengono una sorprendente quantità di violenza.

Dopotutto, il franchise ha la guerra nel nome; il conflitto è prevedibile. È inevitabile che quelle guerre arrivino con un’abbondanza di violenza, anche se fortunatamente la presenza di armi cauterizzanti tende a limitare al minimo il vero spargimento di sangue.

Alcune delle armi in Guerre stellari canon sono davvero devastanti, con creazioni come la Morte Nera che reclamano letteralmente miliardi di vite in un solo istante. Anche le spade laser, se impugnate da un guerriero abbastanza abile, possono essere strumenti rovinosi, in grado di tagliare i nemici senza pensarci.

Una spada laser è in grado di rivendicare un numero di uccisioni più alto di qualsiasi altro, almeno secondo un recente post al Guerre stellari subreddit. L’utente Nemarus sostiene che la seconda spada laser di Anakin Skywalker rivendichi il premio per il maggior numero di uccisioni dopo che l’arma è stata usata con spaventosa efficacia in tre generazioni di Guerre stellari rilasci.