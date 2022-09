Un bollente flop che ha trascorso 27 settimane al cinema raggiunge il vertice dello streaming

tramite New Line Cinema

Nell’era dello streaming, il modello di uscita per i film è cambiato per sempre, con film indipendenti a basso budget e blockbuster ad alto budget ora in grado di atterrare giorno e notte o sperimentare finestre cinematografiche che vanno da 28 a 120 giorni. Con quello in mente, Bambini piccoliLa strabiliante corsa al multiplex potrebbe non essere replicata per un po’.

Il dramma romantico psicologico del co-sceneggiatore e regista Todd Field è stato rilasciato il 6 ottobre 2006 ed era ancora in proiezione il 12 aprile dell’anno successivo. Tuttavia, nonostante abbia trascorso più di sei mesi a giocare sul grande schermo, Bambini piccoli non è riuscito nemmeno a recuperare $ 15 milioni del suo budget di $ 26 milioni, anche se c’era un avvertimento notevole.

tramite New Line Cinema

Nonostante vanti un punteggio Certified Fresh Rotten Tomatoes dell’80% e abbia ottenuto tre nomination agli Oscar, il maggior numero di schermi Bambini piccoli mai giocato è stato 109, e anche allora l’aumento è stato dovuto all’imminente cerimonia degli Oscar quando il brusio era al massimo.

Kate Winslet offre una performance tipicamente compiuta nei panni di una donna che soffre di una crisi di identità di mezza età, che cade tra le braccia dell’affascinante amante di Patrick Wilson dopo che entrambi sono rimasti disincantati dalla loro vita di genitori a casa. Un dramma basato sui personaggi intimamente coinvolgente, difficilmente porta i segni distintivi di un grande successo in streaming, ma i clienti di HBO Max sono in netto disaccordo.

Secondo FlixPatrol, Little Children è balzato direttamente al numero uno in 20 paesi dopo essere stato aggiunto alla piattaforma a livello internazionale, e attualmente è abbastanza come il secondo titolo nella classifica globale, niente male per uno sforzo così basso.