Un atroce attore viene abbattuto da un piedistallo su cui non avrebbe mai dovuto essere

tramite STX Films

Ognuno ha il diritto di godersi film che non hanno la più forte reputazione agli occhi né della critica né del pubblico in generale, ma che tentano di elevare qualcosa di terribile come l’azione alimentata dalla vendetta del 2018 Menta piperita sullo stesso piedistallo dei classici è a dir poco follia.

Abbastanza sicuro, un thread di Reddit proclamando audacemente che Riley North di Jennifer Garner meritava di essere parlato con gli stessi toni venerati di Ellen Ripley di Sigourney Weaver e Sarah Connor di Linda Hamilton ha ottenuto esattamente la risposta che ti aspetteresti quando un film che ha ottenuto un 13% di Rotten Tomatoes ha segnato e ottenuto la sua stella una nomination come peggiore attrice ai Razzies è stata inserita nella conversazione insieme alle iconiche polene femminili del Alieno e Terminatore franchising.

tramite STX Films

Probabilmente non è una coincidenza che il thread in questione sia stato da allora cancellato, con la maggior parte dei commentatori a dir poco increduli che un confronto così ostinato potesse anche essere elaborato come un pensiero razionale. Detto questo, una valutazione degli utenti del 70% sul suddetto sito di aggregazione lo sottolinea Menta piperita ha i suoi sostenitori, ma paragonare il suo protagonista a Ripley e Connor? Follia, follia assoluta.

Offrendo esattamente il tipo di brivido pedonale di livello B che ti aspetteresti da un film di genere da 25 milioni di dollari diretto dal regista di Prese, Da Parigi con amoree Il pistolero, Garner almeno le dà tutto in testa. Risvegliandosi dal coma in seguito a un attacco che ha ucciso suo marito e sua figlia, Riley si allena duramente per diventare un dispensatore di giustizia da strada, ma non c’è esattamente nulla che valga la pena di lanciare Menta piperita verso lo stato di tutti i tempi.