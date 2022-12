‘Troll’ e ‘My Name Is Vendetta’ sono i film più popolari su Netflix questa settimana

Nonostante le festività natalizie siano davvero alle porte, è stata una settimana tranquilla per i film in lingua inglese su Netflix, ma fantastica per i film internazionali sulla piattaforma.

Due film in lingua straniera hanno superato il numero di spettatori globali dei film inglesi più visti sul servizio di streaming: Troll e Il mio nome è Vendetta — eliminando rispettivamente il numero uno e due posti.

Troll questa settimana ha assolutamente spazzato via qualsiasi concorrenza su Netflix, tirando poco meno di un enorme 76 milioni di spettatori, mentre Il mio nome è Vendetta tirato oltre 32 milioni. In confronto, il film in lingua inglese più visto su Netflix questa settimana è stato Il diario di Noël, che ha segnato solo 26 milioni e mezzo di spettatori, secondo i dati della Top 10 di Netflix.

Troll è la risposta della Norvegia a film di monsterverse come Gozdilla e simili, basati sul folklore norvegese. Segue un gruppo di persone che devono mettere insieme le loro teste per fermare il mostro titolare dopo che si è risvegliato in una montagna norvegese. È diretto da Roar Uthaug, la mente dietro 2018 Tomb Raiderche attualmente vanta un impressionante punteggio Rotten Tomatoes dell’88%.

Il mio nome è Vendetta, nel frattempo, è un dramma poliziesco italiano diretto da Cosimo Gomez. Da non confondere con V per Vendetta, con cui non ha alcuna relazione, è una storia di vendetta che segue un ex mafioso che trama la sua vendetta per l’omicidio della moglie e del cognato.

Se non sei un tipo da sottotitoli, i primi tre film in lingua inglese sulla piattaforma lo sono Il diario di Noel, I nuotatori, e L’amante di Lady Chatterley – il terzo dei quali è stato soprannominato il film più sexy di Netflix di sempre, con buone recensioni per l’avvio.