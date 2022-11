Trevor Noah: Vorrei che tu recensissi

Caricamento dati JustWatch…

Trevor Noah: Vorrei che tu lo facessi è il tipico shtick di Noah che vede alcune battute atterrare e alcune battute che non lo fanno.

Esaminiamo la commedia stand up speciale di Netflix Trevor Noah: I Wish You Would, che è stata rilasciata il 22 novembre 2022.

Trevor Noè è qualcuno che ha visto rapidamente la sua ascesa in cima al panorama da quando ha avuto successo Jon Stewart come ospite di Lo spettacolo quotidiano. Tuttavia, ha recentemente annunciato che il suo tempo è passato Lo spettacolo quotidiano sta finendo. Ma Trevor Noah torna sul palco nel suo ultimo speciale per Netflix, Trevor Noah: Vorrei che tu lo facessi. Vale la pena dare un’occhiata allo speciale? Immergiamoci.

Vediamo l’apertura speciale con un’arena vuota con Noah che fa un controllo del microfono sul palco. In un certo senso gioca con varie cose per assicurarsi che il microfono sia perfetto da un’impressione di Trump e Obama. Onestamente, amo la creatività qui, e questo è stato un fuoricampo per un inizio, e gli do un solido dieci su dieci. Quindi entriamo nelle battute.

Noah racconta la storia dell’incontro con suo padre, seguito dalla barriera linguistica tra i due. Segue parlando della famiglia reale e di come tutti facciano così tanto per le persone che drammatizzano eccessivamente la sua morte. Ho adorato tutto questo pezzo perché non solo era vero che la regina è morta di vecchiaia, ma le persone spesso perdono il punto quando cercano di costringere gli altri a piangere per persone che non conosciamo nemmeno. È una di quelle cose che mi infastidisce davvero. Come ha detto Noah, non sto dicendo che le persone non dovrebbero piangere la morte delle persone, ma solo perché era la regina non la rendeva più importante per le persone esterne che guardavano dentro. articoli, ma mio Dio, non ficcarcelo in gola.

Guardo film dell’orrore. Aspetto che le persone prendano decisioni stupide e quando muoiono dico che te lo meriti.

Quando ti dico che avevo in mente che se avessi mai tentato di fare lo stand-up (non potevo), avrei avuto un intero pezzo sulle decisioni terribili che le persone prendono nei film dell’orrore. Seriamente, non sto scherzando quando dico che questo potrebbe essere stato il mio pezzo preferito del 2022, e non sto scherzando. Potrei scrivere per ore su come gli studi dovrebbero guardare tutti i cinque minuti circa di Noah su quanto possono essere stupidi i film dell’orrore, e consegnerei loro personalmente il nastro.

Ora, non dovrebbe sorprendere che Noah sia andato in profondità nel mondo politico perché è lì che ha trascorso quasi l’ultimo decennio. Anche se a volte sembrava predicatorio, non oltrepassa mai il limite. Aveva un approccio divertente riguardo alle coppie e alle famiglie che desideravano anche che le cose andassero in un certo modo (come voler essere rinchiusi insieme o le famiglie avere più tempo insieme), il che è stato divertente. Ma, ancora una volta, può essere una predica, quindi se non vuoi sentire parlare di COVID, potresti non voler guardare.

Nel complesso, mi è piaciuto ma non mi è piaciuto Trevor Noah: Vorrei che tu lo facessi. Fa un ottimo lavoro con le sue impressioni che rendono l’intero speciale degno di essere visto, ma oscilla e sbaglia diverse volte. Spero che forse la sua prossima volta sul palco, potrebbe avere un diverso punto di vista Lo spettacolo quotidiano nello specchietto retrovisore.

Cosa ne pensi della commedia di Netflix in piedi speciale Trevor Noah: I Wish You Would? Commenta qui sotto.

