Tom Holland si è schierato per un rapido ritorno di Spider-Man mentre i fan della Marvel vengono incolpati per il divieto di un film DC

tramite i Marvel Studios

È stata un’altra grande settimana per il mondo meravigliaanche se possiamo aspettarci che tutta l’attenzione si sposti verso Black Panther: Wakanda per sempre mentre l’attesissimo sequel si prepara a strapparne uno nuovo al botteghino il prossimo venerdì. Oggi Tom Holland è collegato a un ritorno sorprendentemente rapido nei panni di Spider-Man, mentre i fan dell’MCU si stanno scaldando per aver presumibilmente spinto affinché un blockbuster DC venga bandito da un’intera nazione. Semplice, il mondo dei supereroi sicuramente non lo è.

Si dice che Tom Holland tornerà come Spider-Man in uno dei sequel più interessanti del prossimo anno

tramite i Marvel Studios

È passato solo un anno da allora Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casae Tom Holland si è goduto un meritato riposo dopo aver lavorato quasi ininterrottamente dalla sua adolescenza, ma ciò non ha impedito alla speculazione di dare il via a un ritorno sorprendentemente rapido poiché il web-slinger preferito di tutti potrebbe essere in programma, anche se con una svolta.

Un rapporto in giro ha affermato che sia il canonico Peter Parker del Marvel Cinematic Universe che la versione PlayStation doppiata da Yuri Lowenthal sono oggetto di apparizioni cameo in Spider-Man: Attraverso il Spider-Verse, anche se non si sa se Holland presterà il suo talento vocale se dovesse accadere. Ha detto più di una volta che gli piacerebbe essere coinvolto nel franchise, quindi incrociamo le dita.

I fan della Marvel e Pierce Brosnan da incolpare Adamo Nero saltare la Cina?

Foto via Warner Bros

Una delle storie più bizzarre emerse di recente dal mondo dei combattenti del crimine in costume ha trovato una combinazione di Pierce Brosnan, il Dalai Lama e i fan della Marvel accusati dell’epica DCU Adamo Nero ignorato per l’uscita in Cina, sembrava destinato alla popolarità di una data star e produttore Dwayne Johnson nel paese.

L’ex James Bond è stato visto indossare le insegne del Dalai Lama durante un recente tour stampa e, secondo quanto riferito, i fan della Marvel si sono attenuti al fatto e hanno sollevato una puzza sui social media. Per come stanno le cose, Adamo Nero non è stato ufficialmente approvato o smentito dal notoriamente severo consiglio di censura, anche se le ragioni per cui suonano quasi troppo bizzarre per essere vere.

I fan sperano disperatamente Wonder Man chiamerà davvero Saul

tramite Universal

Notizie del potenziale coinvolgimento di Bob Odenkirk nel Disney Plus Wonder Man la serie è emersa per la prima volta pochi giorni fa e sembra che l’amata star di Breaking Bad e Better Call Saul sia stata di tendenza da allora, potenzialmente perché è esattamente quello che è successo.

È stato impossibile trovare una parola concreta, ma sulla base della risposta straordinariamente entusiasta al semplice accenno di un casting da sogno che si avvera, speriamo che Kevin Feige si stia affrettando a spingere fuori la barca e assicurarsi i suoi servizi.

Il ritorno di un film di supereroi da 200 milioni di dollari per ritrovarsi escluso dal secondo mercato cinematografico più grande del mondo? Come abbiamo detto, è un posto strano e meraviglioso nel mondo della Marvel, quindi assicurati di ricontrollare domani per le ultime.