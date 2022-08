Tom Holland rivela che si sta prendendo una pausa dai social media

Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images

Tom Holland potrebbe aver salvato il mondo diverse volte nei panni dell’adorabile eroe palmato Spider-Man, ma ora l’attore si farà carico e proteggerà la sua salute mentale, cosa che sta facendo prendendo del tempo tanto necessario dai social media.

In un video di Instagram pubblicato sulla sua pagina, il Inesplorato star ha condiviso il motivo principale per cui non è stato visibile online come una volta, così come la sua decisione di eliminare le app di social media dal suo telefono. Ha citato l’effetto travolgente che le piattaforme hanno su di lui e come è a disagio con alcune delle informazioni presentate online.

“Mi sono preso una pausa dai social media per la mia salute mentale perché trovo che Instagram e Twitter siano eccessivamente stimolanti… travolgenti. Rimango coinvolto e vado in spirale quando leggo cose su di me online e alla fine è molto dannoso per il mio stato mentale, quindi ho deciso di fare un passo indietro ed eliminare l’app. “