Tom Hanks valuta se si unirà mai al MCU

Potrebbe succedere. Forse? Tom Hanks è senza dubbio una delle ultime vere dritte, niente ossa a riguardo, classico come una bottiglia di vetro verde di coca-cola stelle del cinema del pianeta. Uno che potrebbe passare il resto della sua carriera a fare nient’altro che il cinema lodato dalla critica con la “C” maiuscola esca da Oscar. Quindi potrebbe, lui, prestare quelle abilità titaniche, di ritrarre tutti gli uomini, vincitrici di un Oscar a uno dei più grandi franchise cinematografici della storia?

Durante la recente apparizione di Hanks nel podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, Horowitz ha indotto il Elvis star a confessare se avrebbe prestato la sua reputazione intatta e il suo acclamato talento al gorilla di un franchise di supereroi da 600 libbre del settore. La risposta di Hank? Bene, nelle sue stesse parole, disimballiamolo.

“Non so; Non lo so, ragazzo, parla della moneta del regno, è come, ‘Vacca santa!’ Hanks ha detto a Horowitz quando gli è stato chiesto perché lui, tra tutte le persone, non fosse apparso nel franchise di proprietà della Disney. Ma dopo che l’ospite ha affermato che né Hanks né il MCU hanno effettivamente bisogno l’uno dell’altro, Hanks ha confessato di non essere affatto contrario all’idea e ha paragonato l’attuale tendenza dei film a fumetti come simile all’ondata popolare di western di Hollywood a metà 20 ° secolo.

“Prendiamo [legendary director] I western di John Ford. Si potrebbe forse dire che è il “John Ford Universe” dei western. Forse non è così diverso dall’Universo Marvel”. ha affermato Hank. “Se fosse un western alla John Ford, lo faresti? Potresti farlo perché potresti finire dentro I Cercatorio potresti finire dentro Indossava un nastro giallo.”

Sebbene Hanks non sembrasse avere una conoscenza enciclopedica della produzione della Marvel, ha confessato di aver visto almeno alcuni degli sforzi del franchise e di provare sentimenti generalmente positivi nei loro confronti.

“Quelli che ho visto, non me ne sono mai allontanato… senza pensare, ‘Ci sono un paio di grandi esibizioni lì dentro, amico. Quelle persone hanno davvero dato il massimo,’ e non so come facciano, non lo so. Poi dopo è come se avessero esaminato il tema che volevo che facessero e penso, posso dire che sono tutti abbastanza bravi, Josh, sono abbastanza bravi. — Tom Hanks

Sembra che sia ora di fare un casting per i fan! Potrebbe essere troppo tardi per Hanks per interpretare il grande cattivo dei Vendicatori ora che Kang è stato confermato, ma l’antagonista dei Fantastici Quattro non è stato annunciato. Che ne dici di Tom Hanks nei panni del dottor Destino? Galatto! Surfista d’argento?