Titania finalmente elogia qualcosa di diverso da se stessa dopo aver assistito alla premiere di “Wakanda Forever”.

Certo, Titania ha ricevuto un invito a una premiere sul tappeto rosso, lei è Titania! Scherzi a parte, Jameela Jamil sembrava amare assolutamente quella di ieri Black Panther: Wakanda per sempre premiere e ha condiviso il suo entusiasmo per il film e tutti coloro che sono coinvolti con i suoi fan su Twitter.

Il Lei-Hulk La star ha partecipato all’evento ieri e ha avuto modo di socializzare con le star del film condividendo le foto di se stessa con i colleghi britannici Letitia Wright e Michaela Coel, nonché con l’antagonista del film Tenoch Huerta. Jamil deve essersi divertita a incontrare un altro cattivo della Marvel mentre scriveva “i cattivi uniti” sull’immagine allegata.

L’attrice è stata molto esplicita nel suo elogio per il film, scrivendo in maiuscolo, “vai a vedere la pantera nera, è fottutamente bello. premier era una vibrazione. Letitia Wright si merita tutta la buona merda. Cast e troupe di grande talento. Azione, scenografie e costumi da morire”.

La premiere è stata un evento enorme per essere sicuri con quegli stessi costumi di cui parlava Jamil in piena esposizione lungo il tappeto rosso (in questo caso viola). I fan hanno dato un’occhiata da vicino al nuovo costume di Black Panther che è stato al centro della scena, insieme ai costumi di altri personaggi importanti come quelli della Regina Romanda, M’Baku e Nakia.

Cominciano ad arrivare recensioni per il seguito dell’enorme fenomeno culturale che fu il primo Pantera nera film, e molti sembrano essere d’accordo con la valutazione di Jamil, definendolo uno dei migliori film MCU per un po’ di tempo. Molti critici hanno anche elogiato la recitazione di Wright, Angela Basset e Huerta dicendo che la gestione dei film della perdita, del dolore e dell’amore è realizzata in modo superbo.

Ora noi gente comune dovremo aspettare altre due settimane prima di poter crogiolarci nell’apparente gloria che è Black Panther: Wakanda per sempre e per molti di noi, quelle due settimane sembrano troppo lontane! Il film arriva nelle sale l’11 novembre.