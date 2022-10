Tim Burton dice che ha finito con il “Circus” della Disney

Immagine tramite Leah Gallo

Uno dei più grandi registi che la Disney abbia mai visto si è licenziato, per quanto riguarda il lavoro con il colosso dell’intrattenimento. Tim Burton fa film dal 1971, quando ha diretto un cortometraggio chiamato Houdini: La storia non raccontata. Era il suo cortometraggio del 1979 Il gambo del mostro di sedano ciò ha attirato l’attenzione della Disney, portando il regista a lavorare con loro negli anni ’80 in diversi dipartimenti.

Ora, il regista veterano, che ha visto i dettagli dell’industria e ha fatto tutto, sta dicendo che molto probabilmente non lavorerà più con la Disney. Non è del tutto chiaro se tornerà o meno. Ma una cosa è certa: Burton parla dell’azienda e di ciò che gli ha fatto passare.

Al Festival di Lumière, dove di recente è stato insignito del Prix Lumière, ha detto: “La mia storia è che ho iniziato [at Disney]. Sono stato assunto e licenziato più volte durante la mia carriera lì. La cosa su Dumbo, è per questo che penso che i miei giorni con la Disney siano finiti. Ho capito che ero Dumbo, che stavo lavorando in questo orribile grande circo e avevo bisogno di scappare. Quel film è abbastanza autobiografico a un certo livello”.

In questi giorni ci sono così tanti titoli sui movimenti di Tim Burton. Vive a Londra, ma ha scherzato sulla partenza a causa dei disordini politici. Bene, tutti sanno che è il benvenuto in America, dove i fan hanno sempre adorato il suo lavoro. Film come Alice nel paese delle meraviglie, Charlie e la fabbrica di cioccolato, Sleepy Hollowed ovviamente Edward mani di forbice sono solo alcuni tra i favoriti che ha ottenuto nel corso degli anni.

Anche se nessuno può dire se la Disney farà o meno una mossa per mantenere il regista, la sua partenza sarebbe senza dubbio un’enorme perdita per loro e un guadagno ancora più grande per chiunque lo prendesse.