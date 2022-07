Thor: Recensione secondo opinione di Love and Thunder: l’MCU è una nave senza timone

Riepilogo

Uno sguardo stanco forse al film Marvel più fuori marca ed egocentrico che mi convince che l’MCU è una nave senza timone che ha perso la sua magia e direzione.

Questa recensione del film MCU Thor: Love and Thunder contiene spoiler.

Thor: Amore e tuono è l’ultimo del MCU e presenta un vero eroe di serie A in un’altra avventura. Chris Hemsworth ritorna nei panni di Thor, God of Thunder, tornando in azione con I Guardiani della Galassia e intraprendendo una missione per impedire a Gorr The God Butcher di Christian Bale di uccidere gli dei in tutto l’universo e raggiungere l’eternità.

Lungo la strada, incontriamo Valkyrie, annoiata nel suo ruolo di Re di New Asgard, un sentimento abilmente rappresentato nella performance di Tessa Thompson, e Jane Foster, l’interesse amoroso di Thor, che riceve la chemioterapia per il cancro allo stadio 4 e ci rendiamo conto che Il martello rotto di Thor, Mjolnir, possa la sua salvezza.

Il problema iniziale e più evidente del film ci viene presentato immediatamente nella scena iniziale, con Bale e sua figlia Love che sono gli ultimi resti morenti di una civiltà, dopo essere stati trascurati dal loro Dio preferito. Quando sua figlia muore, ha un incontro con il suo dio Rapu, che è uno sciocco pomposo e rozzo che non ha alcun interesse per il suo ultimo adoratore rimasto. Gorr trova la Necrosword, un’arma in grado di uccidere gli dei e uccide Rapu prima di intraprendere una missione tutta sua per distruggere gli dei nell’universo.

Il tono palesemente non corrispondente di questi eventi di apertura è il problema più grande del film, con l’umorismo da martello che induce i brividi del regista Taika Waititi che viene iniettato in ogni scena, indipendentemente dalla posta in gioco, dal personaggio o dalle conseguenze. La morte della figlia di Gorr, che fornisce una buona storia di origine da supercriminale, è immediatamente contrastata dalle folli divagazioni del personaggio di Rapu, e questo stile di narrazione, testimoniato in tutte le recenti voci Marvel, è aumentato a undici per il resto di questa uscita.

Il pezzo di apertura con Thor in azione con i Guardiani della Galassia vede la squadra che cerca di salvare una civiltà e si traduce in Thor che distrugge la cittadella che stavano cercando di proteggere. Thor è stupido e incompetente, un filo che corre per tutto il film. Questo incontro vede Thor dotato di due capre giganti che urlano, e invece di una battuta una tantum con le capre rumorose, diventano quasi parte integrante della trama e vengono utilizzate come commedia, ogni volta che la sceneggiatura si esaurisce. fodere. Come il resto della sceneggiatura, questa battuta invecchia molto rapidamente.

Nel frattempo Jane Foster (Natalie Portman) è finalmente unita a Mjolnir e diventa Thor. Il motivo per cui Mjolnir diventa di nuovo integro non viene affrontato e nonostante la premessa mostrataci in precedenza nella sceneggiatura che afferma che Mjolnir ti rende sano, viene rivelato che sta accadendo il contrario, senza una buona ragione, e il martello magico sta invece rendendo Jane meno sensibile alla chemioterapia che stava ricevendo per combattere il cancro. Questo tipo di scrittura stupido e offensivo sembra essere qui solo per farci entrare in empatia in qualche modo con Jane e fornire a Waititi alcuni “sentimenti” guadagnati artificialmente. Usare la trama del cancro di un personaggio in un film che sembra assaporare la decostruzione del genere dei supereroi è semplicemente imbarazzante da guardare, e sa di un regista che non ha nessuna delle abilità cinematografiche richieste per far funzionare un tale aspetto della trama.

Con l’avanzare delle cose, Bale sta facendo del suo meglio per portarci un cattivo che è terrificante e inquietante, ma la commedia che penetra in ogni scena annulla semplicemente qualsiasi posta in gioco che la performance di Bale sta cercando disperatamente di portare al procedimento. Quando Gorr rapisce i bambini di New Asgard nel tentativo di attirare Thor, e infine Stormbreaker, nella sua tana, si comporta come un cattivo della pantomima, e non l’orribile creatura che è diventato. Non sentiamo mai per un momento che questi bambini siano in pericolo. Quando Thor in qualche modo sviluppa poteri psichici per contattare il gruppo rapito, Waititi non può presentarci una scena tesa di Thor che cerca di confortare i bambini terrorizzati e garantire loro la loro sicurezza; invece, abbiamo un’altra possibilità di umorismo a buon mercato, con Valkyrie che si solletica il naso come un bambino ignaro della situazione, mentre parla con questi bambini rapiti. Questi ragazzi sono stati rapiti da uno psicopatico assassino di Dio e Valkyrie solletica il naso di Thor mentre cerca di interagire con loro. Dammi la forza.

Il cast si recherà quindi a Onnipotent City, dove incontriamo il ridicolo Zeus, interpretato da Russell Crowe. Indica un umorismo più sciocco, incluso Thor che si spoglia in quello che sembra essere un omaggio a The Benny Hill Show e apparentemente uccide Zeus. L’accento di Crowe qui è stupido, poco divertente e degno di rabbrividire. In effetti l’intera scena lo è ea questo punto non c’è davvero modo in cui il film possa uscire dal proprio percorso. Il pubblico con cui ho visto questo stava diventando sempre più calmo, poiché le battute non arrivano e Thor è ridotto a essere un ostacolo per le battute di tutti.

Quando la nostra banda di eroi è arrivata alla tana di Gorr, avevo perso ogni fiducia in qualcosa di importante. Siamo adescati e scambiati così tante volte che è impossibile preoccuparsi di tutto ciò che accade. Valkyrie viene pugnalata, ma sta bene. Korg è ridotto in macerie, ma va bene perché può costruire un altro corpo. Jane Foster muore, ma va bene, è nel Valhalla. Il cattivo re degli dei Zeus viene impalato dalla sua stessa arma, ma sta bene ed è impostato come un cattivo per il prossimo film. La figlia di Gorr muore nella prima scena, ma lui esprime un desiderio con Eternity e alla fine la riporta indietro per essere allevata da Thor. Tutto non ha posta in gioco e, di conseguenza, nulla ha importanza.

Thor impartisce magicamente i suoi poteri ai bambini che Gorr ha rubato, dando loro in qualche modo poteri come i suoi, per combattere i mostri ombra. Se Thor avesse forse usato questa capacità in Fine del gioco, in primo luogo avrebbero potuto impedire a Thanos di spazzare via metà dell’universo. Immagina quell’esercito wakandiano, intriso dei poteri di Thor, che combatte Thanos. Ma non l’ha fatto, perché non può farlo finché la trama non lo richiede. Scrittura hack pigra che contraddice cose precedentemente stabilite lasciando il pubblico perplesso.

Questa sitcom di 2 ore di un film di supereroi prende in giro il genere in modi che non abbiamo mai visto prima. La posta in gioco bassa, le conseguenze basse, la narrazione carina e banale con personaggi che a malapena assomigliano a se stessi e cambiamenti tonali che sono goffi e insensibili, rendono questo un vero punto debole in questo franchise e un altro segno che l’MCU è diventato uno scherzo a se stesso e manca di struttura e direzione. Questo tipo di regia non è né nuovo, innovativo o coinvolgente e potrebbe segnalare che il treno Marvel è deragliato e sta sfrecciando fuori controllo.

