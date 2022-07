Thor: Recensione di Love and Thunder

Riepilogo

Thor: Amore e tuono è meravigliosamente divertente.

Questa recensione del film MCU Thor: Love and Thunder non contiene spoiler.

La fase quattro della Marvel è stata una vendita difficile negli ultimi tempi. L’universo cinematografico Marvel ha avuto diverse accensioni irregolari nella sua filmografia. I film Marvel dovrebbero essere divertenti. E ho pensato che avessero perso il divertimento da quando abbiamo perso Tony Stark, così tanto che ho pensato che se ne fosse preso la maggior parte con lui. Oltre ad essere l’unico che sembrava amare il ruolo di David Harbour nei panni del Guardiano Rosso, le cose sono state un pasticcio oscuro con Eterni e Il dottor Strange nel multiverso della follia. Certo, l’ultima incarnazione di Spidey è stata davvero divertente. Tuttavia, nessuno ha combinato quel puro piacere di un film a fumetti e una storia con una posta in gioco genuina. Per fortuna, Taika Waititi porta una grande quantità di divertimento e una profondità meravigliosa Thor: amore e tuono’le scene finali È la pura evasione estiva dei fumetti da grande studio che stavamo aspettando.

La seguente configurazione rapida della sinossi include nulla che non hai visto nel trailer o trovato online. L’ultima voce nella filmografia di Thor si svolge dopo aver lasciato con i Guardiani della Galassia Vendicatori: Fine del gioco. Il nostro eroe senza martello ha perso il peso della depressione da quando non è stato in grado di trovare l’amore. Thor (Chris Hemsworth) è un Dio, dopo tutto. Quindi, i suoi modi grandiosi, monopolizzatori di riflettori e furti di tuoni stanno diventando sottili su Star-Lord (Chris Pratt). Il suo narcisismo lo rende cieco al fatto che il gruppo non lo sopporta, anche se pensa che lo adori. Nebula (Karen Gillan) non lo sopporta. Mantis (Pom Lementieff) è confuso da lui. Rocket (Bradley Cooper) e Drax (Dave Bautista) vogliono ucciderlo. Groot (Vin Diesel), beh, non so cosa ne pensi.

Dopo averli aiutati a salvare una civiltà aliena, Thor e Korg (Waititi) tornano a New Asgard quando una misteriosa minaccia attacca la città. Quella minaccia è Gorr the Butcher God (Christian Bale), un killer il cui obiettivo è uccidere tutte le divinità ovunque si nascondano. Ha acquisito la Necrosword dopo che un dio d’oro ha preso in giro la sua fede in lui. (Non entreremo nel dettaglio su cosa alimenta questa vendetta). Quando Thor arriva per combattere, incontra Valkyrie (Tessa Thompson) e l’amore della sua vita, Jane, che ha assunto il ruolo di Mighty Thor dopo aver ottenuto l’accesso a un Mjölnir ricostruito. Questo è quando Gorr prende tutti i bambini asgardiani e Thor giura di riaverli.

Thor: Amore e tuono è stato scritto da Waititi e Jennifer Robinson (Qualcuno di grande), e considero questa sceneggiatura altrettanto divertente e persino superiore Thor: Ragnarok. Come previsto, tentano di catturare la storia d’amore in stile anni ’80 portata da Jason Aaron senza mai aver paura di utilizzare il sempre gradito sollievo comico di Thor. Gran parte di questo è merito di Hemsworth. È un attore che non ottiene mai il merito per il tempismo impeccabile e il sollievo comico che porta alla filmografia della Marvel. C’è una gag isterica per tutto il film. Qui, con la crisi di mezza età di Thor che non solo continua a desiderare Jane ma Mjölnir. Naturalmente, per l’ira di Stormbreaker, che si sente sottovalutato e forse invisibile.

Poi c’è il lato serio di Thor, che non sono sicuro che abbiamo mai avuto fino ad ora. Bale è decisamente shakespeariano qui come Gorr in lutto e vendicativo. La sua performance è così buona che potrebbe rivaleggiare o superare i migliori cattivi del MCU. Sì, puoi avere il tuo Thanos, Killmonger e persino l’adorabile Loki: il Gorr di Bale è la migliore interpretazione di un cattivo nella storia del cinema Marvel finora. Porta un’intensità malvagia a questo film con una profondità non comune. Insieme a Hemsworth che trova quel punto debole tra la chiusura sciocca e commovente, è il suo miglior turno di Thor.

Tuttavia, non facciamo qui l’idea sbagliata. Thor amore e tuono, per la maggior parte, ha un tocco leggero ed è strepitosamente divertente. Waititi riempie l’esperienza con un’attitudine punk rock anni ’80, grandi gag, incredibili effetti speciali, una colonna sonora killer e stupendi cameo, e ha un cuore così grande. Il suo film è così dannatamente divertente. Sarà impossibile non ridere ad alta voce, sorridere ed essere commossi per tutto il quadro.

Cosa ne pensi del film del MCU Thor: Love and Thunder? Commenta qui sotto.

