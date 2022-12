Hai letto bene, questo sequel tanto atteso è già stato nominato uno dei dieci migliori film dell’anno – e non è ancora uscito. Sembra che tutti i dubbi possano finalmente essere lasciati alla porta, perché Avatar: La via dell’acqua si preannuncia essere il sequel di cui avevamo bisogno.

Il fallimento è mai stato davvero un’opzione per questo film? La leggendaria storia del primo film su Jake Sully, i Na’vi e la loro battaglia contro gli umani affamati di risorse è un’avventura imperdibile. È vero che alcuni sono rimasti scettici verso il secondo capitolo della serie, dopotutto, Avatar ha più di tredici anni. Per quelli di voi che leggono e ricordano di aver visto Avatar nei cinema, ricorda solo che ci sono bambini che vedranno La via dell’acqua che non erano nemmeno nati quando uscì il primo film.

L’età sembra essere solo un numero per i creatori del franchise, poiché l’illuminazione dimostra che può sempre colpire due volte. Stiamo parlando di James Cameron. Se qualcuno può tirare fuori un sequel innovativo come il primo film, è lui. Ricorda Terminatore 2? Davvero, il nuovo trailer di questo capolavoro di fantascienza ha continuato a far venire i brividi al mondo.

Tutto ciò che resta da fare ora è sedersi e aspettare pazientemente che arrivi il 16 dicembre, e poi potremo finalmente tornare su Pandora e rivivere la magia ancora una volta. Qualunque cosa abbiano in serbo i cineasti, sarà sicuramente una corsa sfrenata.