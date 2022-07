Il post su Twitter di Johnson era un retweet di un post del giornalista di intrattenimento Erik Davis, che ha scritto:

“Siamo a circa 24 ore da @TheRock che salirà sul palco della Hall H davanti a migliaia di persone al #SDCC per parlare di #BlackAdam. Vorrei cancellare la tua pianificazione per questo…”

I fan erano evidentemente piuttosto entusiasti alla prospettiva di ulteriori dettagli in arrivo per il tanto atteso Adamo Neroun progetto a cui Johnson è stato attaccato in una veste o nell’altra dalla metà degli anni 2000.

Un utente di Twitter ha riassunto la sua eccitazione con una GIF di Steve Rogers di Chris Evans che fa un jig.