“The Retaliators” è un racconto intriso di sangue di moralità e vendetta supportato da una colonna sonora hard rock

“Quando i peccati di un uomo buono lo rendono cattivo?”. Si apre questa citazione I rapitorie stabilisce la posta in gioco morale in questo thriller intriso di sangue. Sebbene i temi siano pesanti, l’esecuzione è puro sfruttamento fatto bene, con il risultato finale una versione iperviolenta dell’influente thriller di vendetta degli anni ’70 Desiderio di morte che sarebbe stato proprio a casa durante i giorni “video cattivi” degli anni ’80.

Ad aggiungere più novità al procedimento c’è la colonna sonora heavy metal del film, con band come Five Finger Death Punch e Papa Roach non solo che forniscono la musica, ma recitano anche in ruoli malvagi fondamentali, con i quali le loro apparizioni tatuate sudicie si adattano abbastanza bene. I rapitori è prodotto da Better Noise Films, una divisione di Better Noise Entertainment, la casa di molte band che si trovano sul lato musicale dell’equazione.

I rapitori vede Michael Lombardi nei panni di John Bishop, un pastore di una piccola città del New Jersey. Quando la figlia maggiore di John, Sarah (Katie Kelly) viene uccisa dal mostruoso agente della gang Ram Kady (Joseph Gatt), John intraprende un viaggio straziante attraverso l’inferno quando accetta l’opportunità del detective rinnegato della polizia Jed (Michael Menchaca) di passare un minuto con la figlia di sua figlia. killer, all’interno del quale può dispensare qualsiasi metodo di brutale tortura desidera il suo cuore spezzato.

Il fatto che il protagonista di Lombardi sia un “uomo di Dio” porta con sé una serie intrinseca di dilemmi morali, con i quali i registi Lombadri, Samuel Gonzalez Jr. e Bridget Smith possono giocare. La sceneggiatura del film, scritta da Darren e Jeff Allen Geare, è stata ispirata da una violenta aggressione sessuale inflitta alla loro sorella. Le continue immagini violente che oscillano sugli squilibrati, insieme a una forte colonna sonora hard rock, tuttavia, spesso prevalgono su qualsiasi commento pesante che il film avrebbe potuto sperare di condividere.

A merito del film, la fede del vescovo è ritratta come una virtù, con il buon pastore che spesso si attiene alla sua morale guidata dalla fede. Eppure, quando viene letteralmente gettato in una fossa dell’inferno, questo buon pastore diventa un lupo selvaggio, con Lombardi che ha reso un pasticcio di schizzi di sangue in sequenze che ricordano un film di zombi, uccisioni fantasiose e tutto il resto.

Un terzo atto che contrappone il padre vendicativo all’assassino di sua figlia, interpretato dal terribilmente minaccioso Gatt, si rifà nel migliore dei modi ad attori d’azione degli anni ’80 come Cobra, dove la giustizia è dispensata ai malvagi in modo sanguinoso e brutale. Per coloro che hanno appetito per queste cose, I rapitori vale la pena banchettare.