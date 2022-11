The Independent Review: perché manca questo thriller politico?

Riepilogo

L’indipendente’s sottolineando il tema della libertà di stampa è più potente della sua consegna.

Hollywood non ama altro che un film a fumetti e un film che ritrae la stampa come salvatrice della democrazia o del processo elettorale. Hai avuto George Clooney Buona notte, buona fortuna, sulla base della segnalazione della ricerca di Edward Murrow di esporre le indagini del senato di McCarthy. Hai thriller politici immaginari, tipo Stato di avanzamento e un altro film di Clooney, Le idi di marzo, che dicono ai leader che abusano del loro potere.

Certo che hai Tutti i Presidenti Uomini, un film di pietra di paragone sulla cronaca politica sul storia vera del Watergate. Il film del pavone, L’indipendente, ha più a che fare con quei thriller politici di fantasia. Tuttavia, questa è una versione ricoperta di caramelle, il cui tema di sottolineatura della libertà di stampa è più potente della sua consegna. È un peccato perché la libertà di stampa è vitale per la nostra democrazia e una trama avvincente per qualsiasi film o serie.

Il film segue l’ultimo tratto di una campagna presidenziale, che presenta un’elezione che la maggior parte delle persone potrebbe considerare tra le più importanti nella storia di questo paese. (Come potrebbe dire il colonnello Nathan R. Jessup, ce ne sono di altri tipi?). Hai il tipico attuale presidente repubblicano in carica (Victor Slezak). Un candidato (di messa Anna Dowd) ha le migliori possibilità di diventare la prima presidente donna da quando, beh, lo sai. E il candidato indipendente più valido, a seconda della fascia d’età dai tempi di Ralph Nadar o Ross Perot. Quell’uomo è Nate Sterling (un affabile John Cena), un laureato a Yale ed ex atleta amato da entrambi i lati della navata e abbastanza progressista da apportare un vero cambiamento.

A raccontare la storia c’è un giornalista giovane e ambizioso, Eli (Queen & Slim Jodie Turner-Smith), che è sotto pressione per produrre rapporti che assecondano coloro che si iscrivono a artisti del calibro di Indagatore nazionale. Tuttavia, vuole redigere una storia su un distretto scolastico nel West Virginia. Come mai? Perché stanno scendendo a una settimana scolastica di quattro giorni a causa dei tagli al budget. Un distretto che ha una popolazione minoritaria del 90%. Il suo capo, il caporedattore (Stefano Lang), la rimprovera. Eli va quindi nel panico offrendo una fonte che Sterling annuncerà. Questo è qualcosa che ha sentito dal suo ragazzo e membro della campagna Sterling, Lucas (Luca Kirby). Mentre l’editore la congeda, Nick Booker, un tipo di Bob Woodward, è impressionato da lei. Nick le dice di portare la cosa migliore che abbia mai scritto.













L’indipendente è stato diretto dal vincitore dell’Emmy Award Amy Riso (La redazione), lavorando con uno script di Evan Parker, che si basa sull’interesse dello spettatore nell’inseguire una storia di cruda corruzione politica. Al giorno d’oggi, di solito non c’è via di mezzo. O eviti quelle storie o le mangi. In ogni caso, può essere rischioso a causa di un decennio di turbolenze politiche. Qui, Eli scopre una potenziale storia di frode finanziaria, che coinvolge uno dei candidati nell’immergere le mani nei fondi pubblici delle aree più povere per finanziare le loro campagne politiche.

Hai un buon cast qui, con l’affermato Cox, il rispettato Lang e il candidato all’Oscar Dowd che recitano ogni battuta con più entusiasmo di Pavarotti. Turner-Smith è giusto ma non eccezionale nel ruolo. Mi sarebbe piaciuto vederla offrire un atteggiamento più giovane e sfacciato che riflettesse il comportamento del giornalista che corrispondeva a Cox o Lang. C’è qualcosa in Cena che è così sterile e raffinato quando recita in ruoli drammatici, il che, comprensibilmente, è quasi una satira sul candidato politico moderno. Tuttavia, porta una qualità accattivante alla parte, anche se ogni volta che guardi l’ex wrestler, non puoi fare a meno di sorridere e dimenticare che non è in una commedia.

La trama del film è tempestiva, soprattutto considerando la nuova copertura dello scandalo del Mississippi meridionale e del welfare di Brett Favre. Una notizia uscita qualche mese fa ha documentato la comunicazione di funzionari politici che prelevavano denaro da una delle aree più povere del Paese, prevalentemente minoritaria, per costruire un’arena di pallavolo all’avanguardia. Qui, Eli scopre che, anche se il paese è in recessione, la lotteria di solito aumenta durante quel periodo. Eppure, è in calo di due milioni ogni pareggio. Questa è una trama ben intenzionata ma contorta. Inoltre, i tempi e la casualità di questa scoperta sono tutt’altro che tangenziali, il che crea uno strano abbinamento di qualcosa di confuso che viene scoperto e collegato casualmente.

L’indipendente ha il cuore nel posto giusto. Sono indeciso su questo film perché ha delle belle qualità. Mentre il film ha alcune interpretazioni divertenti e affidabili da un buon cast, la trama si combina in modo troppo pulito. Senza il tipo di verve per creare una tensione sufficiente e una manciata di sottotrame inutili, L’indipendente è troppo leggero sulle complessità per essere preso sul serio.

Tuttavia, i realizzatori fanno uno sforzo coraggioso.

