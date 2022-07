“The Honor Society” è Pure John Hughes per una nuova generazione

La Società d’Onoreche sarà presentato in anteprima su Paramount Plus il 29 luglio, è un pezzo di riti di passaggio esperto che ha caratterizzato John Hughes durante il suo prolifico periodo degli anni Ottanta.

Con una consegna disarmante di dialoghi diretti alla telecamera, Angourie Rice tenta di rubare questo film nei panni di Honor, un anziano anziano di scuola superiore con Ferris Bueller-livelli di sfacciata, che corre intorno a tutti i visitatori nei suoi tentativi di ottenere una borsa di studio ad Harvard.

Scritto da David A. Goodman, produttore di lunga data di I Griffin e L’Orvillequesto sembra una rampa di lancio per Gaten Matarazzo (Cose più strane) come headliner Angourie Rice. Da quando è entrato in scena nei panni di Dustin Cose più stranequesto attore ha lentamente dimostrato di essere estremamente versatile nel ruolo, per non parlare dell’enorme popolarità tra i fan. La Società d’Onore aumenterà solo quella popolarità, poiché incanala il suo personaggio da adolescente attraverso Michael aggiungendo un certo grado di pathos a questo film drammatico del liceo.

Prendendo ispirazione da Elezioneun film indipendente che ha definito il genere con Reece Witherspoon e Matthew Broderick, il regista Oran Zegman assicura che La Società d’Onore abbraccia la stessa autocoscienza. Nel frattempo, anche lo scrittore David A. Goodman dà un cappello al classico di Alicia Silverstone All’oscuro e il veicolo Lindsay Lohan Cattive ragazze lungo la strada, selezionando alcuni elementi per tessere un fattore di benessere nel tessuto di questo film. Altrove, Christopher Mintz-Plasse (Giovane donna promettente) è anche in forma di furto di scene nei panni del signor Calvin, un consigliere di orientamento, lascivo Lothario e distruttore di ballate acustiche.

Simile a Jeffrey Jones in Il giorno libero di Ferris BuellerMintz-Plasse percorre una linea molto sottile tra il tirapiedi comico e il bambino di mezza età, scollandosi in ogni momento mentre cerca di mantenersi rilevante, mentre abusa apertamente del suo potere sugli studenti.

Stranamente, questa svolta contemporanea sull’educatore per adulti fuori dal mondo dà a questo film un peso tanto necessario; la sua intera premessa si basa sull’ostacolo di Mintz-Plasse di un personaggio credibile al pubblico, piuttosto che scivolare nella caricatura o, peggio ancora, essere uno stereotipo di MeToo. Un trucco che Christopher Mintz-Plasse riesce a mettere in atto senza alienare il pubblico o cambiare la dinamica di potere tra lui e Angourie Rice.

Tra gli altri potenziali ostacoli al pass per la sala di Harvard di Honor c’è Kennedy Smith (Amy Keum), che trae ispirazione da Allison di Ally Sheedy in Il Club della colazione; una studentessa eterosessuale che non interagisce con nessuno e si aliena ulteriormente attraverso scelte di abbigliamento realizzate individualmente.

Ancora una volta, questo è puro John Hughes, ma sembra più una lettera d’amore all’epoca che altro. L’onore prima manipola Kennedy per i suoi fini, prima di sperimentare lentamente epifanie mentre queste persone iniziano a crescere in fiducia sotto la sua guida. Questa dinamica è più evidente nella sua influenza su Travis (Armani Jackson), un tipico rubacuori del liceo e star del football che ama segretamente il teatro e la compagnia degli uomini, ma si sente obbligato a rimanere nella negazione finché non incontra Honor.

Punti della trama simili sono accaduti in una moltitudine di drammi per adolescenti nel corso dei decenni, ma La Società d’Onore la fa franca perché c’è un vero amore per il genere qui. Non solo nel modo in cui riconosce i tropi, che sono abilmente dispiegati, ma con una coppia romanticamente strana al centro che funziona davvero.

Questo film potrebbe non aver mai avuto l’intenzione di reinventare la ruota, poiché abbraccia in modo flagrante narrazioni consolidate in modo da quaderno. Tuttavia, c’è una tale freschezza e vivacità La Società d’Onore che è quasi impossibile che non piaccia. Soprattutto con il coinvolgimento di Gaten Matarazzo, che non solo continua a dimostrare di avere una carriera oltre Cose più stranema in realtà potrebbe eclissare Millie Bobby Brown quando si tratta di longevità.

Di fronte alla stessa Angourie Rice in forma solida, Matarazzo è in contatto con un’attrice che si è costantemente dimostrata in un modo più serio. Da I bravi ragazzi insieme a Ryan Gosling e Russell Crowe, a un remake di L’ingannato, ha ottenuto alcune buone prestazioni. In La Società d’Onore aggiunge ancora un’altra corda al suo arco, dando quella di John Cusack Alta fedeltà girare una corsa per i suoi soldi in termini di naturalismo.

In definitiva, La Società d’Onore sembra un’offensiva di fascino su piccola scala con alcuni personaggi davvero coinvolgenti. Se la cosa peggiore che il pubblico può dire è che sembra derivativo e mostra troppo amore per John Hughes, allora così sia. Alla fine, potrebbero esserci alcune sorprese in offerta in questo film drammatico per adolescenti, ma è comunque garantito che ti farà sorridere.