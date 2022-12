The Harbinger Review – L’orrore pandemico offre spaventi inquietanti e inquietanti

Malattie e virus come horror sono stati fatti molte volte. Tutto, da It Follows a Cabin Fever, ha utilizzato l’incertezza della malattia per guidare la trama. La vulnerabilità della nostra mente inconscia è stata anche sfruttata per creare uno degli slasher più duraturi di tutti i tempi in Freddie Kruger. Eppure, pochi hanno bollito lentamente quegli ingredienti in un’esperienza davvero terrificante come The Harbinger. Il concetto e la creatura riconoscibili ti si avvicinano di soppiatto e piantano un seme nella tua mente che hai difficoltà a scuotere.

C’è qualcosa di emotivamente risonante nel film di Andy Mitton che ti si insinua nelle ossa. Più di ogni altro film maledetto, The Harbinger mi ha spaventato a guardarlo. Mi sono ritrovato a guardarmi alle spalle e a fare frenetiche ricerche su Internet. Il suo precedente lavoro con Jesse Holland si crogiola nello strano in cui la realtà si piega e anche il più forte viene risucchiato in un pozzo senza fondo. YellowBrickRoad è uno dei preferiti che ho visto troppe volte per contare. The Harbinger non ha la stessa violenza violenta di quel film più apertamente aggressivo, ma è più spaventoso in molti modi.

Questo è davvero un film sulla pandemia. La desolazione claustrofobica che la maggior parte di noi ha provato nel cuore del blocco è catturata con dialoghi credibili e toni lunatici. Abbiamo vissuto questo incubo. Durante il blocco COVID, ti sei sentito terrorizzato o costretto dal virus e da tutte le restrizioni. Mentre la maggior parte di noi si è accovacciata e ha cercato di vivere in una bolla, mantenendo le distanze gli uni dagli altri, lo spettro dell’incertezza ha ricoperto tutto. Anche considerare di fare qualcosa di sociale sembrava sbagliato, e Mitton usa quella pervasiva colpa e disperazione per creare un’atmosfera soffocante di terrore.

Mo (Gabby Beans) vive con suo padre, Lyle (Myles Walker). Suo fratello Ronald (Raymond Anthony Thomas) lavora duramente per fornire rifornimenti alla coppia mantenendo la bolla. Questo trio condivide molto amore e altrettanta cautela. La scena iniziale mostra quanto siano stati diligenti, ricordandoci anche quanto fosse inquietante andare nei negozi vuoti con persone mascherate. Ricordo la paura e il panico ogni volta che dovevo uscire. L’ansia è ancora con me anche adesso dopo che le cose sono tornate in qualche modo alla normalità. Come il mostro in The Harbinger, Mitton sfrutta quella sensazione.

Quando Mo riceve una chiamata inaspettata dalla sua vecchia amica Mavis in città, non ha altra scelta che rischiare la salute e andare da lei. Mavis (Emily Davis) è nei guai e ha aiutato Mo una volta quando si trovava in una brutta situazione. C’è un debito da pagare, quindi a malincuore va ad aiutare. Quando arriva nell’appartamento di Mavis, trova una donna fragile e tormentata, ma per un po’ entrambe le donne sono entusiaste di riconnettersi. In breve, le cose vanno bene poiché le donne ricordano perché erano amiche in primo luogo. È solo quando Mavis finalmente racconta a Mo dei suoi terribili sogni da cui non potrà mai svegliarsi che iniziano i problemi. Ben presto, Mo si ritrova afflitta dagli stessi incubi e potrebbe essersi resa conto troppo tardi che non c’è via d’uscita.

C’è una fragile vulnerabilità in Davis (The Patient) che vende il suo terrore disperato. Le sta accadendo qualcosa di terribile e sa che sta perdendo se stessa. Qualunque cosa la stia torturando sta lentamente svuotando la sua stessa essenza lasciando dietro di sé un buco nero di nulla. I fagioli, al contrario, hanno una forza tranquilla che sembra guadagnata. Il film funziona meglio quando le due donne si prendono cura l’una dell’altra. La loro relazione sembra confortevole e naturale ed è l’unica forza stabilizzante quando la narrazione assume una forma più tenue. Lo stesso vale per la famiglia di Mo, che è in parti uguali arrabbiata con lei per averli potenzialmente smascherati e preoccupata per lei. Tuttavia, questa famiglia si ama, il che rende ciò che accade ancora più incisivo. Mitton è abile nel metterti nei panni dei personaggi dei suoi film. La fine di The Harbinger è tanto triste quanto orribile.

La creatura è spartana ma efficace nello stesso modo in cui il fantasma del Natale futuro mi fa ancora venire i brividi. C’è qualcosa di universalmente inquietante nel suo disegno di uccello gigante e nello sguardo silenzioso. Combinando diverse paure come quella dei demoni e l’oblio, Mitton è in grado di strappare un mostro direttamente dalle nostre menti come se fosse stato evocato lì dal semplice atto di pensarci. Dire di più rivelerebbe troppo, ma basti dire che le sue motivazioni e capacità sono fin troppo plausibili. Sebbene la presunzione generale faccia paragoni con Nightmare On Elm Street, è più radicata in una realtà confusa come YellowBrickRoad. È difficile dire cosa sia esattamente reale o immaginario. Questa imprevedibilità crea alcuni dei pezzi più inquietanti.

Le sequenze dei sogni sono ingannevolmente semplici. Non ci sono paesaggi infernali infuocati o bestie che ti perseguitano, ma ci sono tutti gli standard che tutti hanno sognato. Essere intrappolati in un brutto sogno è una metafora intelligente per essere intrappolati da una pandemia. Incubi, claustrofobia e paura della morte funzionano bene insieme. Come It Comes At Night e Dark City, la paranoia ha modellato la nostra realtà fino a farla assomigliare a qualcosa di inconcepibile. Mitton ha realizzato alcuni sogni profondamente inquietanti che parleranno a coloro che sono più colpiti dai blocchi e dal virus.

Il buon lavoro di ripresa di Ludovica Isidori promuove l’idea di realtà mutevoli e sogni senza fine. L’intero film ha una certa cruda bruttezza che fa sembrare mature anche le scene che dovrebbero essere piacevoli con brutte possibilità. La colorazione fredda completa un’immagine sbiadita che sembra più morta che viva. Maestose scene innevate, appartamenti trascurati e case accoglienti ma intatte sembrano tutte dimenticate come le vittime del demone.

Come It Follows, il virus è rappresentato non solo dalla tosse di un bambino al piano di sopra, ma anche dalla natura parassitaria del demone dei sogni che si è aggrappato a Mo quando va a trovare la sua amica. La paura è contagiosa. Mitton usa molti dei tropi horror standard, bambini raccapriccianti, spazi oscuri, spettri silenziosi e abbandono a buon uso. Tuttavia, in questa storia, si sentono freschi e terrificanti come la prima volta che li hai visti. The Harbinger parla meno di un demone silenzioso che insegue e cancella le sue vittime un ricordo alla volta e più della perversione della speranza.

È un rendering discreto che si insinua dentro perché può farlo. La pandemia ci ha reso suscettibili, dice un demonologo a cui Mo si rivolge per chiedere aiuto, e questo è purtroppo credibile. Sebbene non sia una storia dell’orrore tradizionale in senso classico, The Harbinger è personale. Coloro che si sono sentiti più colpiti dalla pandemia saranno i più colpiti da questo film. Sembra fatto per quelli di noi che non sono ancora riusciti a scrollarsi di dosso l’idea che non siamo al sicuro e che le cose potrebbero non tornare mai alla normalità. Questa è davvero un’idea potente.

The Harbinger sarà disponibile su VOD ovunque il 2 dicembre 2022.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, adoro guardare e scrivere sull’intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slashers della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, di cui sono caporedattore.