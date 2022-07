The Entitled (2022) recensione – una commedia del secondo anno da rabbrividire

Riepilogo

Non sono sicuro dell’ispirazione dietro Il intitolato. Il film in lingua filippina (il tagalog era la lingua ufficiale delle Filippine fino al 1987, anche se una vasta popolazione nella cultura fa ancora riferimento a questo titolo) ha fatto il suo debutto su Netflix questa settimana dopo una breve corsa teatrale nel suo paese d’origine l’8 giugno. Ci si può aspettare questo tipo di commedia adattata a Hollywood con un certo tipo di attore, come Adam Sandler o, più precisamente, un tipo di Anna Farris. Il tipo che prende qualcuno senza grazie sociali e lo colloca in un mondo che ruota attorno alle buone maniere. (Questo di solito si traduce in caratteri scritti come rigidi). Il mio problema con Netflix Il intitolato non è con il genere del secondo anno prescelto, è la quantità da cartone animato ed eccessiva in un film messo insieme così maldestramente.

La star di YouTube Alex Gonzaga interpreta Belinda, una giovane donna che si è allontanata da suo padre. Belinda è goffa e piena di costernazione (e, del resto, di stitichezza). Si riunisce con il suo buon vecchio papà, Enrico (Fiori selvatici Johnny Revilla), quando il suo avvocato Jacob (Un grande amore JC De Vera) la riporta a casa. Enrico è un magnate alberghiero. È anche incredibilmente ricco. Ora ha una famiglia con una donna più giovane di nome Matilda (di Ang Probinsyano Ara Mina). Stanno crescendo una loro figlia, Caitlyn (Andrea Abaya). Non accetta di buon grado un nuovo membro della famiglia in casa. Presto, suo padre chiede a Belinda di fare l’apprendista e di addestrarsi per diventare vicepresidente nella sua azienda, e ne derivano imbrogli.

Scritto da Gonzaga, dal regista Theodore Boborol e dalla scrittrice Noreen Capili, Il intitolato è una storia di pesce fuor d’acqua. I tropi che ne derivano sono gli effetti della dinamica familiare e aziendale, dove la famiglia deve adattarsi, e il tropo di come il nuovo arrivato rafforzi il legame familiare. Questi tipi di film devono evolversi in una formula vincente e tanto cuore per lavorare. Il problema è che è una commedia rabbrividita che vuole avere il suo umorismo da flatulenza e non mangiarlo troppo. Boborol cerca di forzarti in gola una narrativa sincera che non si è guadagnata.

Il intitolato ha i suoi momenti È piacevole vedere Gonzaga interpretare una donna con un comportamento così maleducato ma ingenuo. Non c’è eleganza nel suo personaggio: straordinariamente poco tatto o decoro. Praticamente non ha etichetta sociale e manca di senso delle buone maniere. Quando trova quel tocco di grazia, per gentile concessione di un restyling di Matilda, ha un bel effetto su Jacob. Poi, all’improvviso, cosa che fa spesso nel film, inizia a grattarsi l’inguine come il tuo amichevole idraulico di quartiere. Non ho intenzione di mentire. Un certo fascino per la sua performance ti ricorda l’innocenza di Buddy Elfo. Anche le cattive maniere di Willie Babbo Natale cattivo. Eppure, questo non è un film delle vacanze, quindi il tipo di John Goodman di King Ralph? Probabilmente no, ma volevo solo usare quel film dimenticato come riferimento.

Questo avrebbe potuto essere un vero disastro se non fosse stato per Gonzaga. Inoltre, un’esilarante svolta di supporto di Melai Cantiveros, che interpreta la donna delle pulizie e l’assistente di Belinda. C’è una recitazione davvero orribile qui, comprese diverse scene con comparse che reagiscono alle inadeguatezze sociali di Belinda che sono imbarazzanti. La storia generale è un po’ stupida, poiché presenta Belinda al consiglio senza alcun vero lavoro o sforzo per guadagnare una tale promozione. La sceneggiatura inizia in un modo che inizia senza spiegazioni, il che crea confusione.

Devo dire che ammiro quanto sia coraggioso per un giovane e bellissimo attore interpretare un personaggio che è tutt’altro che una principessa e può essere poco attraente a volte. (Sì, ragazzi, le donne possono scoreggiare e anche avere problemi di stomaco). Devi anche ammirare una commedia in cui una donna emarginata è quella che prende il ragazzo, invece del contrario. Guarda il film con l’obiettivo culturale appropriato.

Vedrai temi nel cinema filippino come l’individualismo, la disuguaglianza di potere e la distanza. Forse, la cosa più importante è l’ansia. (Noterai quando Belinda è nervosa, il suo tratto gastrointestinale si infiamma). Questi sono tutti aspetti positivi, ancora Il intitolato costringe senza successo più generi insieme come pezzi di un puzzle che non si adattano.

Lo spettatore ha diritto a qualcosa di meglio.

