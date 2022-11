“The Boys” celebra il Ringraziamento in modo stranamente timido

Billy Butcher ha sicuramente molto di cui essere grato, ma chi sapeva che la sua banda titolare di disadattati che odiavano Supe avrebbe finito per celebrare il giorno del tacchino in un modo così riservato e fin troppo normale? I ragazzi ha utilizzato ancora una volta i social media per darti un aggiornamento festivo piuttosto particolare su Hughie e co. ed è abbastanza salutare da farti quasi sorridere, a condizione che tu possa dimenticare che stanno ancora respirando per la tolleranza del più potente megalomane del mondo.

Nel frattempo, come Andor si conclude con un finale esplosivo – che lascia i fan sconcertati per un motivo molto particolare – geekdom si prepara per la più grande uscita cinematografica dell’ultimo decennio sotto forma di Avatar: La via dell’acquache ha appena ricevuto un altro teaser che alimenta l’hype che mostra i Na’vi che si scontrano ancora una volta con la potenza militare dell’umanità.

Andor il finale rompe una vecchia data Guerre stellari finalmente la tradizione

Foto tramite Disney Plus

Andor ha dimostrato due punti molto importanti nella sua prima esecuzione di successo: uno, puoi sviluppare un potente Guerre stellari storia senza ricorrere al dramma della famiglia Skywalker. E due, gli Stormtrooper possono effettivamente essere abbastanza precisi quando la Forza non gli fa convenientemente sbagliare ogni colpo. Il Uno canaglia La serie spin-off ha finalmente affrontato il più grande meme dell’intero franchise rendendo i fanti dell’Impero una minaccia sul campo, e il fandom è qui per questo.

Naturalmente, molti di loro credono anche che l’intero stereotipo “Gli assaltatori non possono mirare” sia sempre stato un’esagerazione, anche se per parlare di Guerre stellari i fan che fanno esplodere le cose in modo sproporzionato significherebbe aprire una brutta lattina di vermi. Noi, come cultura, potremmo non essere ancora pronti per avere quella conversazione.

Pandora è di nuovo sotto attacco in questo nuovo Via dell’Acqua teaser

Immagine via 20th Century Fox

Nelle ultime due settimane, la maggior parte della conversazione ha coinvolto Avatar: La via dell’acqua si è ridotto al fatto sempre più panico che James Cameron e lo studio hanno un sacco di soldi in questa impresa. Va benissimo ricordare che l’originale è stato il film con il maggior incasso nella storia del cinema, ma questo di per sé raramente genera il tipo di clamore a cui i produttori dovrebbero mirare. Fortunatamente, abbiamo trailer, teaser, spot televisivi e altre clip promozionali per compensare quella mancanza di lungimiranza, e l’ultimo sembra indicare che i Na’vi sono diretti a una grande battaglia contro gli umani.

Ecco come i tuoi Supe-slayer preferiti trascorrerebbero il loro Ringraziamento

Foto tramite Amazon Prime Video

Hughie, Frenchie, MM e persino Butcher hanno fatto molta strada dall’organizzazione del loro movimento anti-Supe, e se c’è una cosa che queste ultime due stagioni hanno dimostrato, è che devi ricordarti di non fissare a lungo l’abisso, “per timore diventi tu stesso un mostro. In quella vena, I ragazzi L’account Twitter ha appena rivelato come i vostri amati protagonisti trascorreranno il giorno del Ringraziamento e, ad essere sinceri, lo scenario è un po’ troppo ordinario rispetto a quello che ci si aspetta da loro. Ma ehi, almeno sono felici in quella che può essere descritta solo come la calma prima della tempesta.