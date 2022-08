The Anthrax Attacks: In the Shadow of 9/11 review

Riepilogo

Questo film documentario ha un argomento interessante, recitazione intensa e interviste. Anche se questo è accaduto oltre 20 anni fa, accende una familiarità straziante che mi ha lasciato triste e a disagio.

Il documentario Netflix The Anthrax Attacks: In the Shadow of 9/11 uscirà sul servizio di streaming il 9 settembre 2022.

Dal regista candidato all’Oscar Dan Krauss (Extremis, The Kill Team) e dai BBC Studios, arriva l’incredibile storia vera degli attacchi all’antrace del 2001 negli Stati Uniti nei giorni successivi all’11 settembre. Questo documentario segue l’indagine forense approfondita e incredibile che è seguita, chiudendo finalmente il caso nel 2010. In streaming su Netflix, Gli attacchi all’antrace: all’ombra dell’11 settembre ha una durata di 102 minuti ed è un documentario che devi aggiungere alla tua watchlist.

Una settimana dopo l’11 settembre, una serie di lettere contenenti antrace ha causato cinque morti e almeno diciassette persone si sono ammalate gravemente e si può dire che altre siano state colpite. Questa è una delle indagini più complesse nella storia dell’FBI e delle forze dell’ordine americane. Dopo che lettere contenenti spore di antrace sono state inviate alle testate giornalistiche e ai senatori democratici Tom Daschle e Patrick Leahy, è seguito il panico poiché molti temevano che fosse un seguito degli attentati dell’11 settembre, ma apprendiamo rapidamente che l’attacco all’antrace deve provenire da qualcuno in negli Stati Uniti, poiché il ceppo utilizzato si trova in un laboratorio statunitense. Ora inizia la caccia.

Dopo la pandemia del 2020, ci sono diverse teorie del complotto in giro su come sia stato creato il Covid-19 e su come sia stato in grado di diffondersi così in tutto il mondo, e che ha causato le domande, questa guerra chimica o un’opportunità per le società farmaceutiche di fare soldi? C’è una sensazione simile in questo documentario. Ha una visione scientifica di come l’avvelenamento da antrace fosse un attacco biologico, che può certamente suscitare interesse e paura nei suoi spettatori. Tutto quello che posso sentire e vedere in questo documentario è la paura; vaccini, tute ignifughe, terroristi, pandemie, paure, insabbiamenti, ossessioni e a cosa ti fa pensare questo: gli ultimi due anni delle nostre vite. E il risultato principale è che i responsabili avrebbero dovuto fare meglio. Impariamo davvero dal passato?

Attraverso interviste, rievocazioni sceneggiate e filmati del 2001, possiamo ascoltare le storie strazianti di investigatori, sopravvissuti, amici e famiglie degli infetti e i loro pensieri personali, opinioni e sentimenti onesti sugli eventi.

Clark Gregg interpreta il dottor Bruce Ivins, che è una meravigliosa aggiunta a questo documentario. Le sue capacità di recitazione non sono seconde a nessuno, brillanti, e dà davvero vita alle parole del dottor Ivins. È bene notare che tutte le scene sceneggiate sono basate su vere note sul campo dell’FBI. Queste scene ricostruite conferiscono a questo documentario un focus e una qualità da lungometraggio, proprio come la serie Chernobyl.

Dopo l’indagine più approfondita, questa indagine è diventata un incubo – e hanno giocato al gioco della colpa, finché alla fine le autorità hanno trovato prove che potenzialmente rintracciavano l’antrace nel laboratorio del dottor Ivin. Quindi una delle principali conclusioni/opinioni è che il dottor Ivins ha inviato le lettere piene di Antrax poiché temeva che la ricerca della sua vita stesse per finire. Naturalmente, dopo questi attacchi, denaro e notorietà sono andati in lui e nelle sue ricerche. Alla fine, il dottor Ivins si suicidò. È perché è stato perseguitato in modo aggressivo dall’FBI o perché era lui l’autore e aveva paura di finire in prigione? Questa è una domanda a cui ti lascerò rispondere una volta che avrai guardato e tratto le tue conclusioni.

Nel complesso mi è piaciuto molto questo film documentario. Un inizio di conversazione e l’argomento mi ha fatto pensare agli eventi recenti e al nostro futuro con la guerra al terrorismo. La pressione politica per risolvere questo problema e la mancanza di prove mi fa mettere in dubbio la conclusione, e una volta finito questo documentario mi sono sentito dispiaciuto per tutte le persone coinvolte, incluso il dottor Ivins, e non posso fare a meno di chiedermi, quale sarà il prossimo?

