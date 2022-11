‘Terrifier’ potrebbe ricevere una terza voce feroce mentre la battaglia di Scream Queens è finalmente alle porte

Mentre le persone in tutto il paese iniziano ad espandere i loro palati e preparano i loro stomaci per le sempre popolari festività del Ringraziamento, temiamo che i fanatici di We Got This Covered si stiano preparando a presentare un altro quotidiano orrore carrellata – e questo è pieno di chicche spettrali che bagneranno il tuo fischio prima delle vacanze di domani. Nella succosa raccolta di storie di oggi, TerrificanteDamien Leone di ha accennato alla possibilità di un terzo ingresso intriso di sangue nel franchise che induce la paura, mentre la riaffermazione di una notevole regina delle urla potrebbe innescare una battaglia di genere.

Quindi, prima di scongelare quei tacchini (o tofurky), segui mentre analizziamo attentamente gli ultimi aggiornamenti nella pipeline dell’orrore.

Jenna Ortega è pronta a battere la concorrenza come l’indiscussa regina delle urla

Immagine tramite Netflix

La stravaganza horror di Netflix Mercoledì è finalmente disponibile per abbuffarsi sulla piattaforma e la gente sta decisamente prendendo tempo dai loro impegni per lodare la performance della protagonista Jenna Ortega nello spettacolo. Di conseguenza, la nota attrice horror è stata nuovamente incoronata con lo status di regina delle urla, che si era precedentemente guadagnata per le impressionanti esibizioni in Ti West X e Grido (2022). Detto questo, la maggior parte dei fan dell’horror è rimasta irremovibile sul fatto che Mia Goth sia l’indiscussa regina delle urla di questa generazione, sebbene Ortega sia decisamente qui per provare a rubare quello status. È una battaglia tra i migliori, senza dubbio.

Art the Clown sta tornando per una terza uscita spaventosa?

Immagine tramite Dark Age Cinema

Dal rilascio di entrambi Terrificante film, l’intero mondo dell’orrore è stato preso d’assalto per quanto riguarda il violento cattivo della narrazione, Art the Clown. In passato, la figura immortale ha terrorizzato con successo molti spettatori e fanatici dell’horror, il che a quanto pare ha portato il regista Damien Leone a prendere in giro una potenziale terza uscita per il pagliaccio impazzito. In un recente tweet, Leone lo ha lasciato intendere Terrificante 3 sarà assolutamente “selvaggio” e riprenderà da dove si erano interrotti gli eventi del film precedente. Il pensiero del ritorno di Art the Clown ci fa già venire i brividi.

Un grintoso gioiello di genere sottovalutato ha trovato il suo posto sotto i riflettori

Immagine tramite pellicole XYZ

Con un titolo emozionante come Qualcosa nello sporco, non è certo una sorpresa che il film horror sia diventato un prodotto di punta tra i Redditor sulla piattaforma r/horror. Scosso dallo slancio della collaborazione tra Aaron Moorhead e Justin Benson, i fanatici dell’horror sono completamente incuriositi ora che il film di genere è disponibile per lo streaming online. E con un punteggio di Rotten Tomatoes del 90 percento, molti complimenti a sostegno del film e un sacco di attesa che lo circonda, è sicuro dire che sapremo cosa guarderanno i fan dell’horror questo prossimo fine settimana.

Ci rivediamo qui lunedì, Terrifiers, per un’altra carrellata giornaliera di horror. Per ora, passa un meraviglioso Ringraziamento!