‘Taurus’ si muove senza sforzo tra il cliché della rock star e lo studio del personaggio ponderato

Catturare su pellicola la spirale autodistruttiva dei musicisti immaginari è difficile senza incappare in cliché. E ancora, Toro riesce a tirarlo senza perdere un colpo.

Con Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, nei panni del rapper rock star emergente Cole, Toro è un assalto frontale dall’inquadratura iniziale. Oltre ad essere un produttore esecutivo del progetto insieme allo sceneggiatore e regista Tim Sutton, Kelly ha anche contribuito alla maggior parte della musica, un fatto che non solo aggiunge un ulteriore livello di autenticità a questa favola morale, ma assicura che qualsiasi creativo segua sullo schermo. sentirsi radicati nella realtà.

Sentirsi come una mosca sul muro documentario piuttosto che possedere alcun senso di struttura solida, Toro è un pezzo d’atmosfera al 70 percento sostenuto da alcune vignette spogliate, scene che sono aiutate da una costruzione apparentemente casuale, stranamente complimentandosi con gli elementi più raffinati necessari per offrire una direzione narrativa. Dalla droga cliché che passa a uno scatto d’ira eccessivamente elaborato, questo film non è solo coinvolgente, ma si tinge di pathos.

Gran parte di ciò dipende da Baker, che incanala lo spirito di un giovane Nic Cage attorno al suo Cuore selvaggio fase, trasmettendo un ribollente tumulto interiore tra imprevedibili esplosioni di creatività. Con una fugace apparizione di Megan Fox nei panni della sua ex compagna Mae, che si comporta male prima di andarsene, Toro sembra vibrante ed essenziale in un modo che solo il cinema sa fare.

In questo mondo di connessioni temporanee definite dai social media, Cole è destinato a bruciare prima di spegnersi. Il suo livello di libertà creativa si riversa in una vita completamente controllata da Ilana, la sua assistente personale. Maddie Hasson è davvero eccellente nel recitare al fianco di questo petulante uomo-bambino, mentre si abbandona eccessivamente alle sostanze e crede alla propria stampa.

Per quanto il pubblico sappia la fine del gioco verso cui si sta dirigendo Cole, il musicista/attore rimane accattivante per tutto il tempo. Durante le sue scene in studio di registrazione, c’è un genuino senso di anticipazione che viene catturato dalla telecamera. L’energia grezza e non sfruttata a quel livello, che è allo stesso tempo irregolare ma stranamente affascinante, lo consente Toro costruire montagne emotive da melodie minori per creare qualcosa di memorabile.

A parte Baker e Hasson, che costituiscono la relazione centrale in questa favola allegorica, gli altri attori dell’ensemble riescono a malapena a dare un’occhiata. Scoot McNairy (Mostri) fa una fugace apparizione come membro del team di gestione di Cole, mentre Ruby Rose (Cattiva ragazza) riesce a sembrare figo e gli fa da babysitter in un pezzo da discoteca ispirato ai raggi UV. Quasi tutti gli altri possono contribuire con sguardi lunatici o dialoghi occasionali, prima di uscire casualmente.

Toro è un’esperienza cinematografica sensoriale che susciterà una risposta completamente soggettiva, piuttosto che sollecitare un’opinione collettiva come quasi ogni altro film. Il fatto che Baker si impegni così pienamente nella premessa dell’eccesso di rock star ha portato alcune persone a presumere che la recitazione coinvolta sia minima, che la vita che imita l’arte in qualche modo renda più facile per un attore il ritratto di una rock star suicida, quando avrebbero potuto vivere qualcosa di simile. .

Anche se potrebbe esserci un’argomentazione a sostegno di tale teoria, in questo caso Baker merita una difesa. Andare sull’istinto piuttosto che appoggiarsi alla tecnica è stato il ripiego per Nic Cage per tutta la sua carriera. Con un carisma incontrollato e un entusiasmo stravagante, Cage ha affrontato ruoli da protagonista, vinto Oscar e pagato un conto fiscale eccessivo attraverso la pura etica del lavoro e la volontà.

Non è mai stato meno che autentico in ogni ruolo, anche quando quei personaggi non sono sempre stati realizzati con cura. Tuttavia, non si è mai trattato delle materie prime che gli sono state consegnate, ma piuttosto di come è riuscito a modellarle in qualcosa di memorabile. È un metodo in cui Baker sembra rispecchiarsi Toroabitando questo personaggio e abbracciandolo con entrambe le mani.

Non solo ha reso questo potente e potente interprete follemente magnetico sullo schermo, ma ha conferito una sfumatura di pathos alla sua eredità all’indomani di quelle scelte di recitazione. Qualunque sia l’opinione del pubblico su quei titoli di coda, non si può negare che questo progetto di passione profondamente personale di Machine Gun Kelly abbia qualcosa di potente da dire sulle persone sotto gli occhi del pubblico.