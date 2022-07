Taika Waititi afferma che “i tagli del regista non sono buoni” attira una risposta mista

tramite i Marvel Studios

Come previsto, Thor: Amore e tuono è stato l’argomento di conversazione numero uno online questo fine settimana, ma non del tutto per i motivi che le persone si sarebbero aspettate.

L’hype era alle stelle per l’uscita dell’ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe grazie al plauso che ha salutato il predecessore Ragnarokma la risposta alla quarta avventura in solitaria dell’Odinson è stata molto più smorzata. Amore e tuono detiene uno dei CinemaScores più bassi del franchise e molti fan concordano sul fatto che il ritmo sia a casaccio.

Ovviamente, ciò non dovrebbe sorprendere quando Christian Bale ha rivelato di aver girato scene al fianco di Grandmaster di Jeff Goldblum e Eitri di Peter Dinklage, mentre Natalie Portman ha ammesso che interi mondi e pianeti erano tra le molte scene tagliate per ottenere Amore e tuono fino a 119 minuti, quindi c’è un sacco di roba succosa sul pavimento della sala di montaggio.

Il regista Taika Waititi e la star Chris Hemsworth hanno preso in giro un taglio di quattro ore che è stato “matto da matto”, ma da allora il primo ha continuato dicendo di non essere un fan delle edizioni estese, sostenendo che “i tagli del regista non sono buoni. Ho pensato ai tagli del regista. Guardo i tagli del regista di molti altri registi. Fanno schifo. I tagli alla regia non sono buoni”.

Naturalmente, i social media avevano molto da dire sui commenti del premio Oscar, che riguardassero o meno il suo ultimo film.

Tipo.. non ti devono piacere i tagli del regista.. ma devi essere uno stronzo e cagare in tutto il lavoro degli altri in questo modo? E i fan di Director’s Cuts? Che stronzo da dire https://t.co/DG3i5UCcFL — Jan Arrah🏳️‍🌈 (@JanArrah) 9 luglio 2022