Sydney Sweeney fornisce un aggiornamento sulla produzione di “Madame Web”.

La Sony ha grandi progetti per il suo universo di personaggi di Spider-Man e sembra che le cose siano in movimento per il film che sarà il prossimo: Madame Web.

Secondo una delle stelle che appariranno nel film in uscita, Madame Web ha iniziato le riprese. Parlando con Varietàl’attrice Sydney Sweeney è stata timida riguardo ai dettagli, ma ha rivelato che si è divertita molto.

“Attualmente sto filmando Madame Web. E non posso davvero dire nulla sul mio personaggio, ma sono molto eccitato. Il mio primo film Marvel. Quindi è stato molto divertente, molto allenamento e solo un lavoro di preparazione per entrarci”

Sweeney ha parlato della sua gioia di unirsi all’universo Marvel con Madame Web in passato condividendo che è stato un sogno per lei farlo. Parlando con Il giornalista di Hollywood il mese scorso l’attrice ha condiviso di essere cresciuta guardando i film Marvel e sognando di far parte di un progetto più grande della vita che crede Madame Web sarà.

Notizie di Madame Web è arrivato all’inizio di quest’anno quando Sweeney è stato scelto insieme alla star del film Dakota Johnson. I dettagli sul film oltre al cast sono stati scarsi, ma con le riprese attualmente in lavorazione, forse ne sapremo di più presto.

Le ultime notizie su Madame Web è arrivato il mese scorso con la notizia che Emma Roberts si è unita al cast del film.

Mentre è ancora lontano, i fan potranno vedere Madame Web quando verrà lanciato nelle sale il 7 luglio 2023.