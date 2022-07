Svelata la via dell’acqua

immagine tramite 20th Century Studios

Potrebbe essere stata un’inevitabilità confermata da tempo, ma ciò non ha fatto nulla per rallentare il clamore che circonda la rivelazione per Avatar: La via dell’acquail sequel dell’epopea fantascientifica da record di James Cameron Avatar. Armato di una maestosa costruzione del mondo e di storie tenere intrecciate nelle sue avventure piene di azione, questo è un franchise che vedremo in giro per un po’ di tempo.

Tuttavia, sono state sollevate alcune domande quando è stato rivelato nel 2010 che Sigourney Weaver, che ha interpretato l’ormai defunta Dr. Grace Augustine nel primo film, sarebbe tornata per il sequel. Parte del mistero è stato dissipato nel 2014 quando Weaver ha rivelato che Agostino non sarebbe tornato, ma ora, 12 anni dopo, abbiamo finalmente una risposta completa e particolarmente deliziosa; Weaver non interpreterà più il capo del programma Avatar, ma piuttosto la figlia adolescente adottiva di Jake Sully e Neytiri – Kiri.

Sarà un bel cambio di passo per la Weaver, che all’epoca aveva circa 60 anni Via dell’acquasta girando, per ritrarre un’adolescente aliena, ma l’attrice sta accogliendo la sfida a braccia aperte, secondo un’intervista a Empire.

“Penso che tutti ricordiamo più o meno cosa ci sentivamo da adolescenti, di certo lo faccio. Avevo 5′ 10” o 5′ 11” quando avevo 11 anni. Sentivo fortemente che Kiri si sarebbe sentito a disagio per la maggior parte del tempo. Sta cercando chi è. Ero entusiasta di ricevere quella sfida da Jim.

Sembra che Kiri giocherà un ruolo importante nel conquistare il cuore di molti spettatori, un compito che un ingresso nel Avatar il franchising è ben preparato per quello che è.

Avatar: La via dell’acqua nuota al cinema il 16 dicembre.