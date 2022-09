Sulla recensione di Come Up

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

In arrivo ha una voce autentica che risuona in tutta l’immagine.

Questa recensione del film della Paramount+ On the Come Up non contiene spoiler.

In arrivo incentra la sua storia su Bri (Jamila Grey), un’aspirante rapper che vive all’ombra del padre morto. Era una figura leggendaria nell’area di Garden Heights. Bri indossa quotidianamente la sua catena, il suo ultimo ricordo di un grande rapper locale morto troppo giovane. Porta anche immagini inquietanti di sua madre, Jay (Sanaa Lathan, svolgendo il doppio dovere dietro la telecamera), lasciandola sola ed essendo controllata dal suo uso di eroina. Ora pulito, Jay ha difficoltà a trovare lavoro perché nessuno vuole assumerla a causa del suo passato. La famiglia, compreso suo fratello Trey (Il debuttante Tito Makin Jr), rischia di diventare un senzatetto. Sono in ritardo con l’affitto, l’acqua ora è fredda come un mondo spietato e l’elettricità è spenta.

Cosa può fare una ragazza adolescente? È qui che entra in gioco sua zia Pooh (un fantastico Da’Vine Joy Randolph). Pensa che se Bri può essere scoperta durante la battaglia, potrebbe firmare un contratto per un sacco di soldi. Tuttavia, si è licenziata perché hanno attaccato la sua famiglia. Bri, però, rimbalza e distrugge un rapper che ce l’ha fatta, gestito da Supreme (Metodo uomo), una manager musicale di successo che vive in una lussuosa casa bianca e ha gli occhi per rubare la migliore possibilità di Pooh di lasciarsi alle spalle la sua vita a Garden Heights.

In arrivo è tratto dal libro di Angie Thomasche ha scritto l’acclamato libro L’odio che daiadattato in un film ben accolto nel 2018. Partendo da un adattamento di Kay Oyegun (Questi siamo noi), Lathan mantiene alcuni degli stessi temi nel lavoro di Thomas. Questo è importante poiché il materiale di partenza è ambientato nella stessa area di entrambi i mondi, Garden Heights. La sceneggiatura è stratificata con temi di razzismo, abuso di autorità e, soprattutto, stereotipi, in particolare la forzatura delle persone di colore in una scatola tipografica da parte di un mondo bianco giglio.

È visto principalmente dalla prospettiva di un mesosistema. Ad esempio, Bri subisce un’aggressione da parte di guardie di sicurezza pagate dalla scuola. Oltrepassano la loro autorità esaminando la sua borsa. Le guardie addirittura gliela strappano dalle mani e la sbattono a terra. Il preside della scuola sospende lei e tutte le sue azioni. Questo include il sovrintendente scolastico, il cui unico interesse è proteggersi dalle azioni legali. Quando Supreme usa la sua posizione di potere per far registrare a Bri una canzone che “spaventerà i genitori di una ragazzina bianca” trasformandola in uno stereotipo che non ha nulla a che fare con la sua esperienza, la canzone risuona nella comunità. Questo spinge i genitori bianchi a chiedere a Bri una sospensione permanente.

Questo accoppia questo con alcune immagini potenti dall’obiettivo di Lathan, uno che evoca il tipo di passato che ti dà una prospettiva con cui molti non hanno familiarità. C’è un’immagine che molti potrebbero aver perso. Quando Bri scappa da sua madre da piccola, si imbatte in un murale. Se guardi da vicino, raffigura una leggenda che indossa la stessa catena che Bri indossava da adolescente. C’è una storia condivisa dalla comunità, inclusi traumi e oppressione. Ciò che la sceneggiatura fa così bene è mostrare come Bri stia informando i suoi testi rap. Ogni volta che incontra un’esperienza o un’osservazione che apprezza, la scrittura di Oyegun consente allo spettatore, come minimo, di imparare come affina il suo mestiere. Questo dispositivo narrativo evoca emozioni uniche in una sottocultura che molti non capiranno mai.

In arrivo è semi-autobiografico. Thomas attinge alle sue esperienze e sogna di diventare un rapper da adolescente. Chiunque cerchi questo film per essere L’odio che dai noterà alcune differenze significative. Quest’ultimo ha attinto a una grande quantità di emozioni sovraccarichi a causa dell’argomento grezzo. La differenza qui è che il film di Lathan ha una stoica qualità di disperazione. Questo si abbina bene alle ottime prestazioni di Jamilia Gray e Sanaa Lathan. Così come Dolemite è il mio nome‘s Randolph, dando la svolta al film come Pooh. La sua interpretazione del ruolo dà al film il succo di cui aveva disperatamente bisogno.

Dove In arrivo fallisce nell’enfatizzare i testi di Bri dal materiale originale; avrebbe funzionato meglio se avesse attinto a molteplici esperienze che hanno suscitato indignazione da una comunità bianca, non solo da una. Questo sarebbe stato un film più forte se questa aggiunta fosse avvenuta in tutto il film. Tuttavia, il prodotto finale è un successo travolgente, l’equivalente di molti racconti da ricchi a ricchi o film da nessuno a qualcuno, con l’eccezione che qui il primo premio è una giovane donna afroamericana che trova la sua voce autentica.

Che vale più dei soldi.

LEGGI – Ci sarà un seguito di On the Come Up?

LEGGI – dove è stato girato On the Come Up?

LEGGI – Spiegato il finale di On the Come Up.

LEGGI – 10 film come On the Come Up.

Cosa ne pensi di On the Come Up? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Paramount+.

Imparentato