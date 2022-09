Studio costretto ad affrontare la controversia su “Captain America 4” mentre Brie Larson “stanco” parla di aver bisogno di aiuto su “The Marvels”

Immagine tramite Marvel Studios

Facciamolo, esperti di Avengers! È tempo per un altro meraviglia carrellata di notizie. Sfortunatamente, la controversia è stata il nome del gioco sul fronte del MCU nelle ultime 24 ore poiché lo studio è stato costretto a rilasciare una dichiarazione dopo che un annuncio divisivo sul casting ha acceso di rabbia il fandom. Sul lato più leggero delle cose, il cast di Le Meraviglie ha deciso di lavorare insieme come una squadra, e i fan fanno a Thor/Teletubbies confronto che non dimenticheremo mai.

La dichiarazione di Sabra della Marvel lascia Sam Wilson scettico

Immagine tramite Marvel Comics

Capitan America: Nuovo Ordine Mondiale ha recentemente aggiunto due nuovi membri del cast, uno dei quali ha entusiasmato i fan – Tim Blake Nelson che torna come The Leader – e l’altro ha impantanato la Marvel in una controversia diffusa. Shira Haas è stata scelta per interpretare Sabra, una supereroina israeliana, un personaggio che in passato è stato trattato in modo piuttosto orribile. La Marvel ha sottolineato che stanno adottando “un nuovo approccio” con lei in una dichiarazione alla stampa, ma la gente non lo sta comprando e sembra pensare che sia meglio se Sabra fosse semplicemente abbandonato dal periodo del film.

