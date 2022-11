Streamer curiosi riesumano il terribile refrigeratore finale da un’icona dell’orrore

tramite Image Nation

In qualità di direttore di Il massacro della motosega del Texas e Poltergeist, Tobe Hooper ottiene un passaggio eterno dai fan del genere horror, e con buone ragioni. Sfortunatamente, l’ultimo lungometraggio che ha diretto prima della sua morte nel 2017 potrebbe essere stato il peggiore, non che l’avresti saputo dato il modo Djinn fu sepolto e mandato fuori senza alcuna fanfara di accompagnamento.

Una delle prime grandi produzioni ad essere finanziata e girata negli Emirati Arabi Uniti, il pedigree hollywoodiano del ritorno di Hooper nel mondo dei brividi soprannaturali è stato il punto di forza numero uno dietro l’annuncio iniziale del progetto. Le riprese sono andate senza intoppi nel 2011, ma poi Djinn improvvisamente è svanito senza lasciare traccia e due anni dopo è stato rimescolato silenziosamente su VOD, ma non sarebbe nemmeno arrivato in molti mercati fino al 2015.

tramite Image Nation

In parte il motivo potrebbe essere dovuto al fatto che non è molto buono, con una valutazione degli utenti di Rotten Tomatoes di solo il nove percento che integra una media di 4,4/10 di pubblico su IMDb in tutti i modi sbagliati, ma all’epoca circolavano voci secondo cui il reale di Abu Dhabi famiglia considerata Djinn essere troppo “politicamente sovversivo” e che la natura apertamente “estranea” dell’orrore nel suo insieme non è stata apprezzata dalla monarchia locale.

Ovunque alla fine si trovi la verità, una cosa che non può essere discussa è quella Djinn ha segnato una fine ignominiosa alla lunga e illustre carriera di Hooper dietro la macchina da presa. Tra i lati positivi, ha fatto un ritorno inaspettato dopo essere stato riesumato nella lista di controllo mondiale di Starz per FlixPatrol, come se avessi bisogno di ulteriori prove che letteralmente qualsiasi paura anche vagamente promettente può sorgere proprio intorno ad Halloween.