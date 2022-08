“Strange Adventures” della DC si unisce a “Batgirl” nella frenesia della cancellazione di HBO Max

Foto via Warner Bros.

L’elenco delle proprietà di DC che ottengono l’ascia a HBO Max continua a crescere, con Strane avventure essendo l’ultima vittima.

Lo spettacolo doveva essere una serie antologica che presentava alcuni dei personaggi meno conosciuti della DC. Impiegati Il regista Kevin Smith, che avrebbe dovuto dirigere e co-scrivere un episodio, ha confermato la decisione sul suo podcast Babble-On di Hollywood.

Smith ha messo l’ascia dello show sulla stessa falsariga dell’annullamento della Warner Bros. Discovery del Cattiva ragazza film, che è già costato allo studio circa 90 milioni di dollari. Strane avventure in realtà non è mai arrivato così lontano, tuttavia, ed è stato eliminato prima che la fusione diventasse definitiva.

L’episodio con cui Smith stava scrivendo doveva essere una collaborazione Super ragazza scrittore Eric Carrasco. Avrebbe caratterizzato sia Jimmy Olsen dell’universo di Superman, sia il cattivo Bizzarro. Il piano era di convincere Nicholas Cage a interpretare Bizzarro.

Smith e Cage in realtà hanno una storia piuttosto buona insieme, dato che entrambi a un certo punto negli anni ’90 erano legati al gruppo guidato da Tim Burton Superman vive – qualcosa che alla fine non è mai accaduto ma che ha portato a un documentario chiamato La morte di Superman Lives: cosa è successo?

“[Dropping Strange Adventures] aveva un senso per me: nessuno conosce necessariamente questi personaggi e sembrava uno spettacolo costoso”, ha detto Smith. Strane avventure sarebbe costato tra $ 16 e $ 20 milioni per episodio e sarebbe stato prodotto da Berlanti Productions. Quella società sta anche gestendo un’altra proprietà DC che è finora sulla buona strada – Lanterna verde.

Berlanti cura anche la versione TV di Il flashterza stagione di Superman e Loise Gotham Cavalieri al The CW. Stanno tutti andando avanti come previsto.

Strane avventure doveva essere “il nostro più grande spettacolo DC mai realizzato”, ha detto Smith. Ha anche condiviso che anche se non finirà su HBO Max, la proprietà potrebbe uscire con un altro mezzo.

“Non stare male per me, sono stato pagato. Stiamo parlando di portarlo alla DC e farlo come un fumetto, perché ci siamo presi il tempo per scrivere la sceneggiatura. Tanto vale darlo a un artista e lasciarlo disegnare.

Ha anche detto di sbarazzarsi di Cattiva ragazza è stata una pessima idea: “Annullare la Latina è un brutto aspetto Cattiva ragazza film. Non me ne frega un cazzo se il film fosse una fottuta merda di cane — ti garantisco che non lo era. Amo tutti gli spettacoli della CW, ma gli spettacoli della CW mostrano i loro vincoli di budget. Loro hanno detto Cattiva ragazza sembrava troppo economico perché era un film da 90 milioni di dollari. Come si fa a fare un film da 90 milioni di dollari dall’aspetto economico? Se sembrava leggermente migliore di un episodio di Freccia allora perché non potevamo vederlo?