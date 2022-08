Stowaway e Peacock’s They/Them di AMC+ sono divertenti orologi estivi da non perdere

clandestino

Questo fine settimana è pronto per essere il sogno degli amanti del genere. Il prequel di Sandman di Netflix e Predator di Hulu, Prey, usciranno entrambi venerdì. Ma, in silenzio, tra tutto il clamore per quei due picchiatori pesanti, ci sono due film da non perdere. Stowaway e They/Them sono pronti per essere dei successi a sorpresa per gli streamer. Sebbene non abbiano lo stesso entusiasmo di Sandman e Prey, sono senza dubbio orologi più facili fatti su misura per un orologio del fine settimana.

Stowaway di AMC+ è annunciato come Die Hard incontra Panic Room, e posso capire perché quei due grandi film siano pietre miliari, ma i criminali di Stowaway non sono affatto delle menti. Sono più HI McDunnough di Raising Arizona e meno Hans Gruber. Ciò non toglie nulla al divertimento, tuttavia. Dì quello che vuoi sulla controversa Ruby Rose, ma ha carisma da vendere. Non puoi distogliere lo sguardo da lei e, grazie a una svolta in John Wick e a una sovrabbondanza di altri film e serie d’azione divertenti, è credibile come qualcuno che potrebbe e vorrebbe ribaltare la situazione in una squadra di dirottatori.

La Bella di Rose è una festaiola semi-riformata che ha ereditato inaspettatamente uno yacht dal padre separato. Durante la sua prima notte sulla barca, una squadra di ladri feroci prende la sua barca e la costringe a un gioco del gatto e del topo che alla fine si rivela mortale per i ladri. Tuttavia, Bella non è così indifesa come sembra e non sta andando giù senza combattere. Il film procede con una buona clip e la colonna sonora mantiene le cose tese. La scrittura non è delle migliori, ma Rose è prevedibilmente affidabile. Nessuno sta aprendo la strada qui, ma questo non significa che Stowaway sia noioso o stanco. Se ti piace guardare eroi inaspettati girare le carte in tavola su uccelli stronzi criminali egoistici con più sicurezza che buon senso, è un film perfetto per il fine settimana. Sono predisposto ad apprezzare questo tipo di film e Stowaway di AMC+ è un’aggiunta divertente al sottogenere.

Sebbene nessuno dei cattivi di Stowaway sia inventivo, intelligente o creativamente vile come nel thriller del campo di conversione di Peacock They/Them, entrambi i film presentano grandi protagonisti che portano avanti il ​​film. Il film slasher-lite di Peacock si appoggia fortemente alle aspettative e a una sceneggiatura perfetta. Kevin Bacon interpreta un carismatico direttore di un campo che vuole aiutarti a essere il meglio di te, purché sia ​​​​dritto come l’inferno. Sta chiaramente avendo una palla che sta giocando questa orribile macchia sulla società, e Theo Germaine nei panni di Jordan abbina l’intensità di Bacon con la simpatia per miglia. Germaine ruba la scena ed è un eroe che tutti possiamo sostenere.

LORO/LORO — Nella foto: (lr) Carrie Preston come Cora Whistler, Anna Chlumsky come Molly, Boone Platt come Zane, Kevin Bacon come Owen Whistler — (Foto di: Josh Stringer/Blumhouse)

Anche se il film horror del campo di conversione non riesce mai a mantenere le molte paure che promette, la sceneggiatura di John Logan è scritta in modo così netto che non può essere negata. Ci sono momenti davvero orribili che parlano del vero orrore di essere LGBTQ+ in questo tipo di ambienti. L’orrore psicologico di Loro/Loro supera di gran lunga qualsiasi horror classico. La cosa più spaventosa è il fatto che questo tipo di campi e persone esistono davvero.

Ci sono pochissime tagli in corso per un film classificato come uno slasher campy, ma ci sono molti scenari terrificanti. I consiglieri del campo sono mostri e c’è un grazioso omaggio Happy Birthday To Me che la mia anima della Generazione X ha adorato. La maggior parte delle uccisioni vengono eseguite appena fuori dalla telecamera, cosa a cui non mi oppongo quando viene eseguita correttamente. L’intero cast è eccellente e la grande svolta finale è abbastanza inaspettata da farti indovinare per tutto il tempo. È un gioco divertente attraverso un campo Sleepaway probabilmente più intelligente.

Stowaway su AMC+ e They/Them su Peacock usciranno il 5 agosto 2022.

