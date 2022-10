Stans di “Star Wars” si chiede se un cambiamento nel focus avrebbe salvato la trilogia del sequel

Immagine tramite Lucasfilm

di Disney Guerre stellari La trilogia del sequel è il poster delle opportunità perse cinematografiche. Con Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher a bordo, avevano un cast accatastato di alcuni dei migliori attori in nuovi ruoli e quella che sembrava una filosofia intelligente di usare il più possibile gli effetti pratici.

Purtroppo, non ha funzionato come avrebbe dovuto, con il piano di far dirigere ogni puntata da un regista diverso e di non riuscire a decidere in anticipo la trama generale risultando in una storia sconnessa culminata nel catastrofico L’ascesa di Skywalker. Da allora, i fan hanno teorizzato come la Lucasfilm avrebbe potuto fare di meglio, con una teoria secondo cui sarebbe stata una trilogia brillante se Finn di John Boyega fosse stato il personaggio principale al posto di Rey.

Come ex Stormtrooper, Finn ha un grande arco di redenzione, in cui c’erano continui accenni di essere sensibile alla Forza (successivamente confermato in, tra tutte, uno spinoff LEGO), e lui guida una sorta di ribellione degli Stormtrooper contro il Primo Ordine sarebbe stato un gran finale. Purtroppo, il suo ruolo è stato ridotto al minimo con ogni film e nel tempo L’ascesa di Skywalker successo, Finn era appena pronto per il viaggio.

Alcuni fan sono d’accordo, anche se qualsiasi cosa sarebbe stata meglio di lui semplicemente supportando Rey: