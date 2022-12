Stans di “Star Wars” fatica a stabilirsi esattamente quando l’Impero ha finalmente preso sul serio la ribellione

AndorLa prima stagione di ha mostrato ai fan i primissimi giorni di quello che sarebbe diventato Guerre stellari‘Alleanza Ribelle. Al momento dello spettacolo, i ribelli erano essenzialmente cellule separate che lavoravano contro l’Impero in modi diversi, vagamente supervisionati da Luthen di Stellan Skarsgård e Kleya di Elizabeth Dulau.

A questo punto, l’Impero non è nemmeno sicuro che ci sia una ribellione coordinata, con il supervisore dell’ISB Dedra Meero l’unica persona che sta iniziando a collegare i punti tra attacchi apparentemente scollegati alle strutture imperiali. Quindi, come arriviamo da lì alla trilogia originale, dove l’Alleanza Ribelle è una milizia completamente armata in grado di affrontare l’Impero in un combattimento aperto?

I fan di r/StarWars stanno raccogliendo film e programmi TV e cercando di individuare dove i Ribelli sono passati da un fastidio a una minaccia esistenziale per l’Impero stesso: