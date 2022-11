Spotify svela l’imbarazzo mentre i fan della Disney affrontano quanto hanno parlato di Bruno quest’anno

Finalmente, Spotify Wrapped del 2022 è finalmente uscito ed è disponibile per i fanatici della musica di tutto il mondo. L’evento di cui sopra viene pubblicato ogni anno e mette in mostra ogni singolo Spotify Wrapped per gli audiofili più devoti della piattaforma. E mentre molti ascoltatori sono indubbiamente soddisfatti dei loro risultati, altri potrebbero sentirsi leggermente più imbarazzati. Ti stiamo guardando, fan della Disney.

Su Twitter, mentre gli utenti continuano a condividere pubblicamente i loro specifici risultati di Wrapped, la maggior parte degli stan Disney sta mettendo in discussione con enfasi le proprie scelte musicali, visto che l’enorme successo “We Don’t Talk About Bruno” di Incanto è salito alle stelle in cima alle loro liste. Anche se non possiamo biasimarli davvero: è una melodia orecchiabile!