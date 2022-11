Spiegazione di Something In The Dirt: cosa è successo a Levi e alla sindrome di Gerusalemme

Aaron Moorhead e Justin Benson hanno forgiato un tipo unico e facilmente identificabile di orrore cosmico che è tutto loro. È risonante, spesso profondamente emotivo e assolutamente affascinante. Il loro ultimo è due di quelle cose. Laddove la maggior parte dei loro film celebra l’amore nelle sue molteplici forme attraverso l’obiettivo di un doppio battitore fantascientifico / horror, Something In The Dirt colpisce il ventre molle dell’umanità imperfetta. Laddove Synchronic e Resolution mi hanno fatto piangere per quanto possano essere decenti le persone, questo film mi ha fatto ricordare l’altra estremità dello spettro. Ci sono cose pericolose che non possiamo immaginare, ma probabilmente le cose più pericolose condividono il nostro DNA.

John (Moorhead) e Levi (Benson) sono vicini che assistono a qualcosa di strano e, pur non avendo nulla in comune, iniziano a lavorare insieme per spiegarlo e documentarlo. Iniziano a girare un documentario cercando di catturare il fenomeno e scoprono di avere idee molto diverse su ciò che sta accadendo. Gli uomini vivono relativamente isolati dal mondo per diversi motivi. Levi è entrato e uscito di prigione ma ha mantenuto una prospettiva di speranza, mentre John è un brutto pezzo di lavoro egocentrico. È sicuro che gli sia dovuto qualcosa a causa della sua intelligenza e vede tutti come dilettanti autorizzati o bersagli. Entrambi hanno qualcosa da nascondere ed espiare. Mentre sulla carta suona come un altro film horror guidato dallo spettacolo No, in realtà parla del semplice orrore di cercare un significato nella miseria e non trovare nulla.

Girato con un micro-budget, concepito durante la pandemia e interpretato da Moorhead e Benson, è uno studio del personaggio mascherato da film di fantascienza. Per molti versi, sembra il più personale dei loro film. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che hanno scritto, diretto e recitato nel film, ma è anche perché sembra universalmente vero. Le stesse cose che motivano, consumano e spaventano John e Levi danno forma a tutti noi. Ecco tutto ciò che devi sapere su Something In The Dirt, le teorie del complotto e cosa è realmente successo a Levi.

Trailer ufficiale Screengrab

La fine di Qualcosa nello sporco

Dopo aver assistito a uno spettacolo di luci inspiegabili e a un posacenere che sfida la gravità, John e Levi si mettono al lavoro per procurarsi macchine fotografiche e formulare teorie. Sarebbe divertente, e in alcuni punti lo è, ma questa corrente sotterranea della tragedia esiste. È come se potessimo vedere che le cose finiranno male anche se Levi e John non lo faranno. Levi è tanto dolce e vulnerabile quanto distrutto, mentre John è terribile. All’inizio di Something In The Dirt, vedi dove stanno andando le cose. Tutti i segni indicano che qualcuno si fa male. Speri di sbagliarti. Più i due uomini assistono, John diventa più controllante e sprezzante. Ha più idee che senso, e ogni volta che Levi ha un pensiero da contribuire, viene chiuso.

Diventa ovvio che a John non interessa ascoltare l’opinione di qualcun altro perché ha già formato la narrazione, e tutto ciò che accadrà dopo verrà inserito. Qualunque cosa non vada bene, o ogni volta che ha bisogno di tenere Levi in ​​pista, inventa , compra o mente. Quando iniziano a comparire segnali d’allarme su John e sul fenomeno nel loro condominio, i due uomini hanno reazioni disparate. Levi è cauto e alla fine vuole lasciare le cose in pace, temendo che lui o qualcun altro si faccia male. A John potrebbe importare di meno del rischio per gli altri e, con l’arroganza dei giusti, costringe Levi a continuare.

Possiamo vedere frammenti del documentario e il processo di ripresa stesso. La struttura non lineare rende difficile sapere cosa sia realmente accaduto, ma sappiamo che è successo qualcosa di terribile. Quando il cactus nell’appartamento di Levi produce un frutto misterioso, John è convinto che i semi all’interno descrivono le coordinate in codice Morse. Questo li porta in un edificio bruciato nel deserto, dove trovano una radio che trasmette lo stesso messaggio in loop che hanno sentito sul quadrante 190.8. Quegli stessi numeri sono tatuati sulle mani di Levi e appaiono casualmente in diversi punti, o almeno così dice John. Ormai Levi sospetta che John abbia mentito su molte cose. Trova una ricevuta per un libro che John afferma di aver avuto da quando era bambino e pensa che molto di ciò che dice John sia inventato.

Gran parte di ciò che accade sia nel film che nel documentario all’interno del film è aperto all’interpretazione. Molte delle cose sarebbero potute accadere proprio come le abbiamo viste. L’armadio nell’appartamento di Levi avrebbe potuto emettere una luce pulsante. Un’entità sconosciuta avrebbe potuto echeggiare le corde della chitarra di Levi che pizzicavano l’Inno alla gioia, e forse c’era qualcosa nel numero 1908. È altrettanto probabile che John abbia inventato tutto dopo che Levi se n’era andato. Con Levi fuori dai piedi, John poteva seguire ogni folle filo che voleva. Sappiamo solo che Levi è morto o disperso, e John ha continuato a girare il suo documentario.

Trailer ufficiale Screengrab

La Sindrome di Gerusalemme e la Fratellanza Pitagorica

Ammetto di essere un lurker di Reddit che è caduto nelle tane dei conigli più di quanto voglia ammettere. Potrei relazionarmi con le ossessioni e l’entusiasmo di John per lo strano e il quasi-intellettuale. Quello a cui non riuscivo a relazionarmi era il buco nero narcisistico di una personalità di John che risucchia Levi dentro e lo risputa fuori. Entrambi gli uomini devono credere che gli eventi bizzarri siano la prova che esiste una ragione per la loro sofferenza. Levi lo vede all’inizio come un modo per dare un senso a quello che è successo a sua sorella, e John lo vede come una prova che ha ragione a pensare che non è colpa sua per come è andata a finire la sua vita.

Gli umani vogliono dare un senso allo strano. Cerchiamo schemi e familiarità spesso quando non ce n’è perché l’alternativa è troppo spaventosa per essere compresa. L’universo è un luogo misterioso, terrificante e talvolta solitario. Noi ne siamo solo una piccola parte. A causa della superiorità di John, vede meraviglia nella scienza del loro documentario e inizia a vedere schemi ovunque. Pensa che gli strani eventi potrebbero essere causati da qualsiasi cosa, dai virus dei gatti parassiti alla sequenza di Fibonacci, dai massoni e dagli insabbiamenti governativi. MK Ultra e Cointel sono menzionati con entusiasmo, come se fosse stato sollevato direttamente dalle regioni più oscure di una profonda pagina Wiki.

Dopo aver inoltrato ipotesi ancora più strane come gli alieni e la Sindrome di Gerusalemme, John si stabilisce sulla Confraternita pitagorica. Il vero culto che adorava Pitagora è un chiaro legame con i film precedenti di Benson e Moorhead. Insieme ai bastoncini di confine in loop temporale come quelli di The Endless, è ovvio che Something In The Dirt proviene dallo stesso universo degli altri loro film. All’inizio John aveva ragione a sospettare la Sindrome di Gerusalemme. Ha visto quello che voleva, e al diavolo la verità. Come l’uomo che vagò nel deserto in pellegrinaggio a Gerusalemme, Giovanni si perse nel suo fervore, e Levi ne soffrì.

Trailer ufficiale Screengrab

Che fine ha fatto Levi?

A seconda di quanto credi a John, Levi avrebbe potuto fluttuare nell’atmosfera solo per congelarsi nello spazio o crollare come suggerisce il breve scorcio sanguinante del suo corpo straziato. Sfortunatamente, gran parte della storia finale è stanca delle bugie di John. Diverse persone sono state coinvolte per completare il progetto, molte delle quali se ne sono andate per motivi economici ed etici. Sebbene le poche persone ancora coinvolte nel progetto alla fine alludano a una tragedia, nessuno dice esplicitamente cosa sia stata. Levi è volato via o John ha manipolato un uomo fragile che si è suicidato come sua sorella prima di lui?

Sapendo cosa facciamo con John, sembra più probabile che Levi si sia suicidato o se ne sia andato non volendo avere nient’altro da fare con John e il suo documentario fittizio. Il mistico in me vuole credere che l’Armonia delle Sfere stesse comunicando con gli uomini, anche se questo significa che Levi è scomparso nel Triangolo delle Bermuda. Il realista, tuttavia, conosce John e la sua tuta antiradiazioni fatta di tende da doccia, pellicola trasparente e cesti della biancheria è una frode che farebbe di tutto per giustificare la sua esistenza.

La resa dei conti finale tra gli uomini indica la vera verità. John è crudele e Levi era mal equipaggiato per gestire i suoi abusi. Forse qualunque cosa stesse accadendo era esacerbata dalle loro intense emozioni. Forse era tutto un prodotto del bisogno di formazione di John e della Sindrome di Gerusalemme. L’unica cosa certa è che questi due uomini erano legati insieme dalle circostanze e dall’isolamento. Alla fine, Something In The Dirt è un’esplorazione della solitudine e del rimpianto. Ma, come i giapponesi Russian Doll Warblers visti durante i titoli di coda alla fine di Something In The Dirt, ci sono cose che sfidano ogni spiegazione.

Ci sono alcune cose oltre la nostra comprensione. Dove vanno i calzini quando perdono il loro compagno? Perché Netflix continua a cancellare gli spettacoli e in che modo a qualcuno piace ancora Tom Brady? Invece di fare la cosa veramente intelligente e accettare che non siamo i più importanti, cerchiamo prove che siamo significativi. Something In The Dirt è l’horror cosmico al suo meglio. Si tratta di cercare prove della nostra importanza e scoprire quanto siamo davvero insignificanti. La cosa più pericolosa non è un qualsiasi enigma cosmico ma la natura umana.

