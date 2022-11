Spiegazione di Skinamarink: abusi sui minori, morte e mostri della nostra giovinezza

Skinamarink, presentato in anteprima al Fantasia Festival all’inizio di quest’anno, sembra un film casalingo che non dovresti guardare. In molti modi, la natura granulosa e la trama surreale non tradizionale mi hanno ricordato un po’ un altro film maledetto, Antrum: il film più mortale mai realizzato. Il film dello sceneggiatore e regista Kyle Edward Ball non è per tutti. È un piccolo numero faticoso, cupo e cattivo che ti tiene nel terrore per quasi l’intera ora e quaranta minuti di durata. Non c’è quasi nessun dialogo oltre ad alcuni strani sussurri sommessi e una manciata di avvertimenti che inducono guaiti ringhianti. C’è una narrazione ancora meno lineare. Skinamarink è la definizione stessa di sperimentale.

L’induttore dell’ansia è un film doloroso che ricorderà a tutti com’era sentirsi vulnerabili e soli nell’oscurità da bambini. La curiosità fiduciosa che guida il nostro gioco immaginativo durante il giorno può rivoltarsi contro di noi di notte e farci sentire e vedere quelle cose che vanno a sbattere nella notte. È un film inquietante che cavalca il confine tra l’esasperante ambiguità e la macabra verità. Il film altamente metaforico ha molto da dire tra i lego, le sciocchezze ovattate e i corridoi bui al piano di sopra. Ecco tutto ciò che devi sapere su Skinamarink, cosa è successo veramente a Kevin, sua madre e Kaylee, e c’era un mostro in casa?

Gli spoiler per Skinamarink sono sotto……..

Il film si apre con un’inquadratura statica che definisce la maggior parte del film. Due bambini piccoli saltellano, giocano e guardano la televisione. All’improvviso si sente una serie di tonfi seguiti da pianti, e poi una porta che si chiude. Successivamente sentiamo papà parlare con qualcuno al telefono di Kevin, presumibilmente. Dice a chiunque stia parlando con Kevin che sta bene e non ha nemmeno bisogno di punti. Poco dopo, le cose vanno in discesa per i bambini. La casa assume una propria mente con le cose che scompaiono, compreso il padre dei bambini e tutte le porte. Qualcosa appena fuori dall’obiettivo della telecamera sussurra e grugnisce, piange e chiede cose terribili ai bambini. Culmina in un’inquietante insinuazione sulla quantità di tempo trascorso in questo inferno e un ripetuto omicidio, visto in schizzi di sangue e urla straziate di un ragazzino.

Cosa è successo davvero a Kevin?

La conversazione telefonica all’inizio di Skinamarink è un indizio che quanto sta accadendo non è reale in senso stretto. Kevin è caduto dalle scale, ma probabilmente non sta bene. Il povero bambino è quasi certamente gravemente ferito e tutto ciò che accade da quel momento in poi è l’incubo immaginario di una mente danneggiata. Uno dei cortometraggi precedenti di Ball, Heck, da cui è tratto questo film, tratta lo stesso argomento, anche se in maniera leggermente diversa. Tutto, dal sentirsi in trappola al numero di giorni visualizzati nella parte inferiore dello schermo alla fine del film, indica che il ragazzo è in coma da oltre un anno.

Anche se non vediamo la loro madre, la sentiamo parlare con Kevin, dicendogli di chiudere gli occhi e dormire. Questo potrebbe essere il suo modo di dire addio a Kevin quando è entrato in coma o è morto. La sua mente infantile lo interpretava come se lei lo visitasse a casa e lo lasciasse solo e spaventato. Tutto il sangue visto in precedenza nel film e durante la scena della sua morte ripetuta potrebbe essere il suo vero ricordo di aver visto tutto il sangue del suo incidente.

Cos’è successo alla madre di Kevin e Kaylee?

Per ragioni sconosciute, la madre di Kaylee non è in casa all’inizio del film. Alcuni hanno ipotizzato che ciò indichi il divorzio o la separazione. Questi eventi possono ovviamente creare confusione e sconvolgere i bambini. La telefonata del padre a qualcuno su Kevin potrebbe essere lui che parla con la sua ex moglie del figlio comune. Kaylee però non vuole parlare della madre, il che indica qualcosa di più oscuro. I bambini non chiamano la madre presto quando si spaventano per la prima volta. Potrebbe esserci una ragione significativa per il loro rifiuto di chiamare la madre.

Si sente un orribile scricchiolio quando la madre si presenta a casa e parla con Kevin. Il mostro in casa potrebbe averla divorata, o potrebbe essere il simbolo di un fatto più cupo. La madre di Kaylee e Kevin potrebbe essere morta prima degli eventi del film, oppure potrebbe essere una molestatrice di bambini. Questo spettro di morte e il mostro che indossa il volto del bambino sembrerebbero onnipotenti e inevitabili.

Skinamarink e metafore di morte e abusi sui minori

Preso al valore nominale, Skinamarink parla di un’entità paranormale che può deformare il tempo e lo spazio. Si stabilisce a casa di Kevin e Kaylee e li isola prima di fare loro cose indicibili. Rimuove la bocca di Kaylee e uccide Kevin più e più volte solo per divertimento. Se visto per significati più profondi, riguarda la confusione e la paura della morte o del tradimento.

Il tempo prolungato trascorso nel corridoio con il soffitto capovolto rappresenta il mondo di Kevin capovolto. La sua visione del mondo sarebbe distorta se giacesse su un letto d’ospedale bloccato in coma a fissare il soffitto. Potrebbe anche essere Kevin che cerca di dare un senso al tradimento di sua madre. Una delle due persone di cui dovrebbe potersi maggiormente fidare e di cui prendersi cura è la sua più grande fonte di dolore.

L’inquadratura di Kaylee che si fa togliere la bocca potrebbe essere l’incapacità di Kevin di parlare con sua sorella. Dopo che è passato così tanto tempo, potrebbe non fargli più visita in ospedale così spesso o per niente. Se fosse morto, non sarebbe stato in grado di parlare con lei, e la sua faccia senza bocca è tutto ciò che gli è rimasto.

Un’altra orribile possibilità è che la loro madre avrebbe potuto abusare dei bambini, e la sua trasformazione in un mostro è il modo in cui Kevin ha tradotto l’inimmaginabile tradimento. Forse ha messo a tacere Kaylee per mantenere il segreto dell’abuso? È un pensiero cupo che in qualche modo è ancora più terribile della morte di Kevin.

La canzone per bambini, che dà il titolo al film di Ball, è tratta da The Elephant Show negli anni ’80. È una stupida canzoncina che non significa niente. Se viste attraverso la lente della morte o dell’abuso, tuttavia, emergono ombre che è meglio lasciare nascoste. Non voglio sapere cos’è successo a Kevin in quella casa.

Skinamarinky dinky dinkSkinamarink a doo, ti amo Skinamarinky dinky dinkSkinamarink a doo, ti amo Ti amo la mattina e il pomeriggio, ti amo la sera e sotto la luna! Quindi, Skinarinky dinky dink Skinarink a doo, ti amo e te e te e te e te e te e te!

Inoltre, tutto ciò che vediamo potrebbe essere accaduto come lo vede Kevin, ma da una prospettiva leggermente distorta. Forse delle persone sono entrate in casa sua nel cuore della notte e hanno drogato i bambini. Poi hanno ucciso i genitori e hanno iniziato a torturare i bambini. Anche se non sottoscrivo quella lettura più basilare del film, non credo che una creatura soprannaturale abbia invaso la casa e torturato casualmente due bambini.

Skinamarink è ingannevolmente intelligente, e questa è la genialità del film. Ricorda allo spettatore quel tempo in cui tutto era possibile e poi ti costringe a crogiolarti nella paura divorante che i tuoi peggiori incubi hanno indotto. È il tipo di paura profonda che ti impedisce di gridare aiuto e ti radica sul posto. Non voglio vedere la metafora che Skinamarink spiega in modo intelligente. Non voglio, ma non posso fare a meno di crederci. I veri mostri in questo mondo sono la morte e l’abuso. Anche se ci ricorda di essere giovani, le paure più grandi sono tutte adulte. Niente di così terribile dovrebbe mai accadere a un bambino.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, adoro guardare e scrivere sull’intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slashers della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, di cui sono caporedattore.