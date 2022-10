Spiegazione di Dracula Untold Ending – Eterne battaglie per il destino del mondo

Dracula Untold del 2014, con Luke Evans nei panni di Vlad l’Impalatore, è una reinterpretazione creativa del mostro succhiasangue con un occhio al dramma storico. Come la popolare serie Queen di STARZ o la deliziosamente folle The Great di Hulu. La storia dei vampiri del regista Gary Shore è intrisa di fatti falsi e paure intriganti. Come la storia originale di Bram Stoker, Dracula è nato dalla paura, dalla necessità e dal desiderio di potere. Ma, a differenza della storia di Stoker, la visione di Shore sembra e si sente come una cugina di House Of The Dragons, solo con meno incesto e pipistrelli vampirici invece dei draghi.

È ricco di azione sin dai momenti di apertura, che vedono il Vlad di Evans che lotta per la sua vita prima di inciampare accidentalmente in una grotta che ospita una creatura. Quando è abbastanza fortunato da fuggire con la sua vita, scopre di essersi trovato faccia a faccia con un vampiro. Giurando che l’unica altra persona a sapere della sua esperienza di mantenere il segreto, torna alla sua famiglia e alla sua vita. Il pacifico principe Vlad è amato dal suo popolo, ma un’incombente minaccia turca lo costringe a tornare nella grotta per chiedere aiuto al vampiro. Sfortunatamente, il Sultano chiese a Vlad di consegnare più di 1000 ragazzi, incluso suo figlio, per essere addestrati come soldati turchi. Trovandolo inaccettabile, ne consegue una guerra.

Credendo che non ci sia altro modo, Vlad va alla grotta e chiede aiuto. Il vampiro nella caverna è stato condannato a vivere nell’oscurità, consumando sangue. Dice a Vlad che se beve il suo sangue, avrà una super forza e sarà in grado di vincere la guerra. È anche inaspettatamente onesto e gli dice che se Vlad può resistere al consumo di sangue umano per tre giorni, tornerà ad essere umano. Tuttavia, se non riesce a trattenersi, sarà maledetto come la creatura per l’eternità. Nonostante tutte le sue spacconate, il vampiro avvertì Vlad di quello che stava facendo. Spiega a Vlad che il mostro verrà liberato se beve e Vlad verrà maledetto.

I nuovi poteri di Vlad gli permettono di vincere molte battaglie ma hanno un prezzo elevato. La moglie di Vlad sa che qualcosa è cambiato con suo marito quando vede quanto è indebolito dall’argento. Lei lo copre, però, e lui continua a combattere al fianco dei suoi uomini. In un monastero, anche un monaco si rende conto di quello che è successo. Vlad viene smascherato come un vampiro e mostra ancora più poteri, come la capacità di controllare il tempo. Si infuria contro di loro per aver paura ma non attacca nessuno di loro. Invece, prega per avere la forza di resistere ai suoi impulsi per un altro giorno, ma è destinato a perdere.

I turchi lo ingannano con un’esca, rapiscono il figlio di Vlad e uccidono sua moglie. Trasforma tutti i sopravvissuti alla battaglia in vampiri e torna dalla sua famiglia. Mentre Mirena giace morente, Vlad la trova e lei gli chiede di bere il suo sangue per diventare abbastanza potente da salvare il loro figlio. Lo fa e poi trasforma anche il suo intero esercito in vampiri. Sconfiggono i turchi e Vlad diventa Dracula. Sfortunatamente, tutti gli uomini che ha trasformato in vampiri stanno ora cercando di uccidere suo figlio. Manda via suo figlio con il monaco ed espone tutti, incluso se stesso, alla luce del sole per assicurarsi che non uccidano innocenti o trasformino più persone in vampiri. Prima che muoia, qualcuno lo tira fuori dal sole e gli offre il suo sangue.

La differenza tra Vlad e l’altro vampiro

In Dracula Untold, Vlad è un uomo giusto che non vuole il peso dell’immortalità. Credeva anche che fosse un vantaggio ingiusto che nessuno avrebbe dovuto avere. Vlad era anche preoccupato che pochi sarebbero stati in grado di controllare i loro impulsi violenti e sarebbero stati costretti a uccidere innocenti. Questo è il motivo per cui ha usato la sua capacità di controllare il tempo per dissipare le nuvole. D’altra parte, il vampiro più anziano era l’opposto di speranza e giustizia. Rappresentava la disperazione. Vlad ha cercato di fare la cosa giusta, ma il vampiro più anziano lo ha salvato perché voleva essere bloccato in battaglia con il suo degno avversario.

Lo strano uomo rumeno che chiama Vlad “maestro” e gli offre il suo sangue è quasi certamente una versione di Renfield. Il vampiro familiare nel romanzo di Stoker è un servitore devoto che, nel tempo, viene corrotto dalla sua vicinanza al male. Il suo consumo di ragni rappresenta il modo in cui gli uomini innocenti vengono contaminati e deformati dal male. Il male, in questo caso, è il vampiro originale e il potere che rappresenta. L’uomo fu messo lì per tentare Vlad e fargli bere sangue.

Con ogni probabilità, l’antico mostro organizzò l’attacco iniziale al gruppo turco per forzare il conflitto tra i due gruppi. I turchi credevano che Vlad avesse ucciso la loro squadra di sicurezza, il che ha innescato la serie di eventi che hanno causato la guerra. Il succhiasangue probabilmente era solo e annoiato e trovò Vlad un degno compagno o nemico. Quando interroga Vlad su tutti gli uomini che ha ucciso, lo ammette. I momenti conclusivi del film ribadiscono il suo rispetto per l’altro Vlad.

Cosa significa il finale di Dracula Untold?

La scena finale di Dracula Untold mostra Vlad nella nostra era attuale, non essendo invecchiato di un giorno. È sopravvissuto con l’aiuto del vampiro più anziano. Vlad vede una donna bionda che assomiglia proprio a Mirena. La sua poesia preferita è la stessa di Mirena, a indicare che questa è la moglie di Vlad reincarnata. Credendo che fossero destinati a vivere insieme in questa vita proprio come avevano fatto in precedenza, cammina con lei mentre l’altro uomo osserva invisibile. Le parole di Mirena perseguitano dolcemente questa scena finale. Ha detto a Vlad che coloro che amano vivono per sempre.

Anche il vampiro originale crede nell’immortalità, ma la sua è basata sul male. Fa eco alle parole esatte a Vlad come ha fatto nella grotta. “Che i giochi inizino.” Presumibilmente, Vlad e il vampiro originale hanno entrambi vissuto in competizione per il destino del mondo dall’ultima volta che li abbiamo visti. Vlad è la forza equilibratrice che combatte per l’umanità anche se è condannato ad esserne isolato. Questi due vampiri rappresentano la luce e l’oscurità e il bene e il male. È interessante notare che in tutti questi anni nessuno dei due vampiri è stato in grado o ha voluto uccidere l’altro. Questa scena implica che questa lotta per Mirena potrebbe essere accaduta innumerevoli volte ed è destinata ad accadere innumerevoli altre.

Il rinnovato interesse della Universal per il loro universo di mostri potrebbe significare più Dracula Untold di Evan. La storia di origine sottovalutata sarebbe una grande aggiunta all’universo e un veicolo fantastico per l’attore richiesto.

