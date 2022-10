Spiegazione dell’ultimo finale visto vivo: perché Lisa è stata rapita e chi l’ha presa?

Gerald Butler interpreta un marito disperato in Last Seen Alive, un thriller misterioso che ti fa indovinare fino alla fine.

Il semplice chi l’ha fatto è una storia di base di dipendenza, opportunità e matrimoni infelici. Eppure, nonostante tutte le false piste di Last Seen Alive su affari e depressione, c’è poco di inaspettato in questo thriller d’azione. Ciò non significa che non sia un buon orologio. Al contrario, il thriller facile e disinvolto richiede poco tempo a disposizione e uno schermo da guardare. Nei primi momenti, ricorda The Vanishing di Kiefer Sutherland del 1993, ma man mano che il film si svolge, diventa chiaro che le cose sono meno oscure e contorte e riguardano maggiormente la fragilità umana.

Il testamento di Gerald Butler e sua moglie Lisa (Jaimie Alexander) non sono felici. Ha tradito in passato e ora ci sono problemi. Non può perdonarla e lei si sente scoraggiata per la direzione della sua vita e del suo matrimonio. Sono emotivamente distanti, quasi combattivi. Poi, sulla strada per i suoi genitori, dove si trasferirà per avere una prospettiva, scompare in una stazione di servizio. Will diventa frenetico, e alla fine prende in mano la situazione. Ciò che rende le cose più interessanti è che Will ama ancora Lisa nonostante la sua rabbia nei suoi confronti, ma tutti intorno a lei sospettano di lui, compresa la polizia. Attraverso dei flashback, apprendiamo quanto sia stato infelice il matrimonio.

Tutti si comportano in modo ombroso dall’inizio. Will ha tutti i tratti distintivi di un amante abbandonato, ma respingiamo rapidamente quell’idea man mano che diventa più preso dal panico. L’impiegato della stazione di servizio afferma di non ricordare Lisa anche se le aveva appena chiamato. In seguito afferma di non avere una sorveglianza funzionante quando il detective Paterson lo interroga, il che è una bugia. Dopo che Will ha aggredito l’impiegato, porta il disco rigido del sistema di sorveglianza alla polizia. Will e Paterson vedono Lisa parlare con qualcuno che sembra conoscere e dirigersi verso la sua macchina alla stazione di servizio. Sfortunatamente, un semirimorchio oscura la visuale e quando il camion si muove, Lisa, l’uomo e la sua macchina se ne sono andati. Armato di un’immagine sgranata, Will inizia a interrogare tutti.

Più tardi a casa dei suoi genitori, sembrano più interessati a dare la colpa che a preoccuparsi per Lisa. Il comportamento irregolare di Will non aiuta e diventa il principale sospettato. La confusa scena di apertura fa sembrare che anche la polizia possa essere coinvolta. Tuttavia, queste cose sono solo distrazioni da ciò che sta realmente accadendo. Quando Will mostra il filmato ai genitori di Lisa, sanno che c’è qualcosa di più nella sua scomparsa.

Spiegazione del finale di Last Seen Alive

I genitori di Lisa riconoscono l’uomo con cui Lisa parla alla stazione di servizio come Knuckles. È un tuttofare ed ex compagno di classe di Lisa quando erano bambini. Will rintraccia Knuckles e lo picchia fino a quando non rivela il prossimo luogo noto di Lisa. Questo lo porta da Frank, uno spacciatore di droga, e da Oscar, l’impiegato della stazione di servizio che sa più di quello che sta ammettendo.

La scena di apertura del detective Paterson (Russell Hornsby) che stringe il collo di Knuckle mentre chiede di Lisa è in realtà una scena del terzo atto. Paterson si rende conto che Knuckles è responsabile del rapimento di Lisa e cerca di convincerlo a parlare. Alla fine gli dice tutto quello che sa, incluso quello che pensa sia successo a Lisa. Allo stesso tempo, Will sta interrogando Frank, che sta cercando di estorcere ventimila dollari per la sua posizione. Will accetta di dargli i soldi, ma viene fatto saltare in aria nell’esplosione del fienile.

Sfortunatamente, chiunque in Franks sapesse dov’era Lisa ora è morto. Will uccide inavvertitamente la maggior parte degli scagnozzi di Frank e Frank viene fatto saltare in aria, il che significa che nessuno sa dove sia Lisa. Fortunatamente, Knuckles ammette l’intero piano e dice al detective dove trovare Lisa. Knuckles pensava che fosse morta e Will e il detective temevano il peggio. Mentre Paterson controllava il buco, Will iniziò a indagare su uno strano rumore. La trova in un capannone, legata ma viva.

Paterson fa visita a Will più tardi e gli dice che Knuckles ha ammesso il piano ma ha incolpato Frank di tutto. Dice anche che tutti i corpi sono stati recuperati dalla fattoria, ma non tutti sono morti per l’esplosione. Dice a Will che ha scelto di mantenere silenziosa quella parte del rapporto, comunque. L’ultima volta che vediamo Will e Lisa felici di stare insieme e molto vivi. L’implicazione è che essere coinvolti in un rapimento traumatico è stato sufficiente per la coppia per ottenere quella prospettiva tanto necessaria.

Perché Lisa è stata presa?

Non c’è una grande cospirazione qui. È solo un piano semicotto di un tossicodipendente alla disperata ricerca di soldi. Knuckles era a corto di fondi e Frank non voleva dargli più prodotti senza pagamento. Inoltre, poiché Knuckles aveva recentemente lavorato per i genitori di Lisa, sapeva che sarebbe tornata a casa e aveva un marito benestante.

Sapendo che Lisa stava tornando a casa e che aveva un marito ricco, decise di rapirla e trattenerla per un riscatto. Una volta che Frank lo scoprì, ordinò a Knuckles di scavare una fossa per il suo cadavere perché non era pronto per aver tenuto qualcuno in ostaggio. Knuckles non era un pianificatore a lungo termine e non si rendeva conto che Frank non avrebbe voluto affrontare il rapimento quando avrebbe potuto ucciderla e farla finita. Invece di restare per il suo omicidio, Knuckles è andata a casa, dove Will lo ha trovato poche ore dopo il suo rapimento.

Frank aveva ordinato a Knuckles di uccidere Lisa e di metterla nella fossa, ma poiché era scappato dopo aver scavato la buca, era riuscita a sopravvivere abbastanza a lungo da permettere a Will di trovarla. Evidentemente, Frank era troppo impegnato a cucinare metanfetamine per uccidere Lisa. Naturalmente, è anche possibile che Frank pensasse che fosse morta e nella fossa e stesse per ingannare Will e poi ucciderlo.

Alla fine di Last Seen Alive, Lisa e Will sono tornati insieme e i criminali coinvolti sono morti o dietro le sbarre. La polizia sta ignorando tutto ciò che Will ha fatto illegalmente per riavere Lisa e il loro matrimonio è stato risolto. È un finale ordinato come solo i film possono fornire. Con il tempo di esecuzione rapido e l’azione frenetica, questo è un film che vale la pena vedere una volta. Attualmente è in streaming su Netflix e VOD quasi ovunque tu guardi film in streaming.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.