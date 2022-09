Spiegazione dell’esorcismo del mio migliore amico: diete da tenia, gufi e il demone Andras

AMIAH MILLER, ELSIE FISHER, CATHERINE JOYCE ANG e RACHEL OGECHI recitano in L’ESORCISM DEL MIO MIGLIORE AMICO Foto: ELIZA MORSE © AMAZON CONTENT SERVICES LLC

L’ultimo impegno di Amazon nella programmazione della stagione spettrale L’esorcismo del mio migliore amico, basato sul romanzo di Grady Hendrix, è migliore di quanto ti aspetti. La commedia horror spudoratamente scadente, occasionalmente divertente e leggermente spaventosa è una gioia. Cosparse tra il demone alla Jim Henson, i poster del Culture Club e il lucidalabbra, alcune pepite suscitano interesse come qualcosa di più delle solite sciocchezze horror. Il film, che si legge come un mashup di molti dei nostri classici della fine degli anni ’80 e dei primi anni ’90, prende in giro se stesso e tutte le leggende metropolitane di un tempo. Ecco cosa devi sapere sui gufi, i vermi e il demone Andras.

I riferimenti agli anni ’80 arrivano duri e veloci. C’è molto da tenere al passo tra gli scaldamuscoli, i pony laterali e i Trapper Keepers. È un’altra presa nostalgica della Gen X, e non sono arrabbiato per questo. Il panico satanico e la guerra alla droga ci hanno tenuti tutti paranoici perché da dollari a ciambelle se non si trattava di droga, era possessione demoniaca. Se sto mentendo, sto morendo.

Glorious Grape era reale; tuttavia, Purple Passion era più la mia velocità. La paura delle tabulazioni LSD è stata propagata dall’isteria Just Say No dell’epoca. Sebbene tutti abbiano ascoltato le storie e abbiano visto lo speciale del doposcuola con Helen Hunt, non sono del tutto sicuro di quante persone siano andate in discoteca e abbiano ingerito queste schede accidentalmente o di proposito. Proprio come in L’esorcismo del mio migliore amico, le schede distribuite come regali Dolcetto o scherzetto o alle feste erano nel complesso innocue. Simile allo spavento della lama di rasoio, questa è una leggenda metropolitana.

I vermi di Margherita

Nel film, il demone che vive a Gretchen induce Margaret a consumare un frullato dietetico pieno di uova di vermi. Il demone sa sfruttare la sua insicurezza riguardo al suo peso. Margaret non sa che la bevanda contenesse parassiti, ma probabilmente l’avrebbe bevuta comunque. Il verme grottesco che esce dal corpo di Margaret è massiccio e disgustoso, ma non è una tenia. Le tenie sono molto più sottili e non appuntite come quelle dell’Esorcismo del mio migliore amico. Tuttavia, le tenie causano sia diarrea che vomito e i vermi potrebbero essere espulsi attraverso la bocca o l’intestino, quindi quella parte era accurata. Possono anche crescere fino a 82 piedi.

La dieta dei vermi è disgustosamente vera. I dietisti ingerirebbero pillole contenenti larve di tenia e aspetterebbero la schiusa dei parassiti. I vermi causerebbero problemi intestinali e mangerebbero porzioni di tutto ciò che l’ospite ha mangiato. Entrambe queste cose hanno fatto perdere peso alla persona. Una volta raggiunto il peso desiderato, prendevano un antiparassitario ed espellevano i vermi. Questa è una cosa reale che è stata pubblicizzata nei primi anni del 1900 e si dice che sia continuata a intermittenza negli ultimi 200 anni. La prova di questa pratica è in gran parte aneddotica, tuttavia, e considerata un mito. Tuttavia, questa idea ripugnante rifiuta di morire. Scads di cliniche per la tenia possono essere trovate online anche adesso. Sono sicuramente truffe, anche se l’alternativa non è migliore.

Gufi e demoni

Come risultato delle abitudini notturne dei gufi e della capacità di ruotare la testa in modo innaturale, i gufi erano spesso considerati simboli di demoni e del diavolo. Il cristianesimo primitivo e i dipinti di Hieronymus Bosch, il cui unico tipo di orrore ha ispirato la famigerata e in gran parte invisibile orgia cruenta in Event Horizon, presentano in primo piano il simbolismo del gufo. Entrambi hanno usato l’uccello come sostituto del male. Ora i grandi uccelli dagli occhi sono considerati simboli di saggezza, intelligenza e intuizione. Curiosamente sono anche legati alla trasformazione, che potrebbe significare sia un passaggio a una versione più illuminata di te stesso sia il possesso di un demone.

In My Best Friend’s Exorcism, i gufi sono sempre in giro quando le ragazze sono nei boschi. Considerando la loro posizione, non è raro che siano presenti; tuttavia, il numero di loro è ciò che Christian Lemon dice che è strano. Quando seguono qualcuno in numero o si fermano vicino a un’abitazione, potrebbe significare che sono attratti dal male nella persona o nel luogo. Seguono le ragazze a casa dalla cabina e una vola via alla fine del film mentre Abby si allontana da Gretchen. Il film horror leggero e arioso non è particolarmente profondo, quindi è improbabile che la presenza del gufo significhi che qualcuno è ancora posseduto o che il demone li stia guardando. Invece, ha la stessa sensibilità dei libri di Pelle d’oca e un gufo che vola via è un buon modo per chiudere il film.

Il demone Andras ne L’esorcismo del mio migliore amico

Gretchen e Abby entrano nella casa spaventosa nel bosco ed entrano in un portale per l’Inferno. La cabina sembra più piccola all’esterno perché è soprannaturalmente grande. Sfortunatamente, sembra anche avere tutte le caratteristiche di un posto in cui non dovresti mai andare. Un’oscurità d’inchiostro filtra in Gretchen da una stanza buia, un santuario per qualcosa di terribile sfoggia un battito di ciglia e la parola Andras è scarabocchiata sui muri. Queste cose avrebbero dovuto essere bandiere rosse per entrambe le ragazze, ma hanno ascoltato l’avvertimento troppo tardi. Mentre Abby corre fuori di casa, pensando che Gretchen fosse proprio dietro di lei, Gretchen viene trascinata nella stanza e il demone si attacca a lei.

Il nome del demone è Andras, e la capanna e la stanza sono la sua casa e il suo santuario. È il 63° dei 72 Spiriti di Salomone ben visibili nella mappa dei sigilli in Paramount +’s Evil. È spesso raffigurato mentre cavalca un lupo nero e ha il corpo di un umano ma la testa di un gufo o di un corvo. Questo è l’ennesimo legame con i gufi. Sono i suoi familiari. Il potente demone comanda 30 legioni di demoni minori e ama creare spaccature nella famiglia e negli amici. Il suo modus operandi è seminare discordia e far fuori le persone una alla volta, proprio come cerca di fare nel film.

L’esorcismo del mio migliore amico è il modo perfetto per iniziare la stagione di Halloween e un’eccellente doppia funzione con Hocus Pocus 2 di Disney+ in streaming oggi. Per i fan delle commedie horror non troppo spaventose e per i bambini degli anni ’80, è un buon momento.

