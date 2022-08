Spiegazione dell’allegoria di Dark City e della caverna di Platone: un’entusiasmante immersione profonda

Screenshot del trailer ufficiale

Il film del 1998 Dark City è un mistero noir quanto un film di fantascienza. Purtroppo, questo film è stato in gran parte dimenticato. L’anno scorso la storia ragnatele ha avuto una nuova prospettiva di vita con la possibilità di una serie basata sul film. Fino a quando ciò non accadrà, la brillantezza di Dark City e ciò che dice sull’umanità dovrebbe essere esplorata. Il capolavoro inquietante del regista Alex Proyas è stato un classico di culto nascosto tra performance di qualità, immagini meravigliose, un cast accatastato e alcuni dei cattivi più inquietanti della storia del cinema. Principalmente ciò è dovuto al fatto che un taglio del regista di gran lunga superiore è difficile da trovare inizialmente. Il taglio ora prontamente disponibile rimuove la voce fuori campo mal posizionata e qualche CGI discutibile che priva il film di tutta la suspense. Fortunatamente ora puoi trovare il taglio di Proyas ovunque tu trasmetti film in streaming.

Con Rufus Sewell, Jennifer Connelly, Kiefer Sutherland e William Hurt, questa storia di fine giorni è ingannevolmente risucchiante. Il film è sempre girato di notte e altri esseri armeggiano con gli umani come se fossero abitanti di case delle bambole viventi. Il motivo per cui lo stanno facendo e le rivelazioni dell’atto finale lo rendono ancora più oscuro, però.

Russell Sewel interpreta un uomo la cui memoria lo ha tradito. John Murdock si sveglia in un hotel con una prostituta assassinata. Una voce al telefono gli dice di correre. Ha una moglie che non riesce a ricordare e una vita che non gli sembra affatto familiare. Inoltre, sembra essere l’unica persona al mondo che rimane sveglia mentre tutti gli altri dormono. Mentre tutti tranne John dormono, le creature orribili che sono un mix dei Cenobiti di Hellraiser e dei Silenti dell’episodio Hush di Buffy L’ammazzavampiri rimodellano le vite e la struttura stessa del mondo stesso. È roba inebriante che pone la domanda, perché lo stanno facendo, e qualcuno di noi sarebbe in grado di trovare la nostra via d’uscita dal labirinto notturno?

John è l’unica persona che non è influenzata dalla razza aliena che ha sperimentato e studiato la razza umana perché il tempo è scaduto. La specie dalla mente alveare è interessata a noi a causa della nostra individualità e crede che le nostre anime potrebbero essere la chiave per la loro sopravvivenza. È la tipica malvagità di razza aliena avanzata. John è un’anomalia con poteri telecinetici come The Strangers a causa di un problema tecnico nel processo di impianto della memoria che si verifica ogni notte. Ora può “sintonizzare” il mondo su qualsiasi cosa gli venga in mente. Questo lo rende molto pericoloso per gli alieni. Con l’eventuale aiuto del dottor Schreber, un detective della polizia, e di sua moglie, John inaugura una nuova era più leggera in città.

Ciò che rende Dark City così eccezionale è la rivelazione dell’ultimo atto, che ci dà un pugno nello stomaco di fatalismo nichilista solo per essere eclissato da un faro di speranza. Nei momenti finali del film, John sconfigge gli Stranieri e scopre che la Città Oscura è una nave. Trasforma la città della nave verso una stella, assicurandosi che abbia la luce del sole e rimodella la città nella fantastica Shell Beach. È diventato un raggio di speranza nell’oscurità, anche se nessuno potrebbe mai saperlo.

Dark City vuole esplorare cosa significa essere umani. Gli Stranieri sono una razza parassitaria che usa gli esseri umani come navi. Siamo sia i loro salvatori che i loro schiavi. Il dottor Schreber di Sutherland li assiste perché gli è stata cancellata la memoria ma li odia e complotta attivamente contro di loro. Pochi umani sono consapevoli di ciò che sta accadendo e la maggior parte di coloro che lo sanno sono impazziti dalla conoscenza. Gli umani ignoranti e gli Stranieri ristretti sono entrambi bloccati nella loro percezione della realtà. Si vede così l’allegoria della grotta di Platone.

L’allegoria della grotta è usata per illustrare come gli esseri umani vedono se stessi e il mondo che ci circonda. Nella storia, un gruppo di umani è incatenato a una parete della caverna di fronte al muro. Dietro la gente c’è un fuoco, e tra il fuoco ei prigionieri ci sono pupazzi in movimento e oggetti reali su una passerella rialzata con un muretto. Gli umani incatenati non possono decretare ciò che è reale e ciò che è falso. Ma, poiché non hanno mai visto nient’altro che il muro della caverna, credono che sia tutto reale.

L’allegoria si interroga su cosa accadrebbe se un prigioniero fosse liberato e si avventurasse nel mondo. Se fossero tornati, sarebbero stati in grado di salvare gli altri umani in gabbia? Alla fine la conclusione è che gli umani rimasti incatenati ucciderebbero la persona che cerca di salvarli perché non sarebbero in grado di comprendere nient’altro che la loro piccola realtà. Questa storia presuppone due cose. Primo, le persone in una camera dell’eco sono bloccate con la loro percezione della realtà e gli umani sono esseri profondamente viziati e spaventati che proteggeranno la loro visione della realtà a tutti i costi, anche se ciò significa una vita tutt’altro che felice.

Tutto ciò che accade e tutti gli stimoli alimenteranno la narrazione. Quando l’umano liberato uscì nel mondo, incontrarono la luce del sole che li accecò temporaneamente quando tornarono nella grotta, che era buia. Quelli ancora incatenati al muro lo considererebbero una prova che il mondo fuori dalla caverna era pericoloso. Gli eventi alimentano la percezione fino a quando non diventa realtà. Quando John sceglie di creare il pianeta alieno Shell Beach, è un atto di compassione perché nessuno di loro potrà mai tornare a casa, ma possono avere una parvenza di felicità. Dire loro cosa è successo loro immediatamente creerebbe solo caos e dolore. In sostanza li ha lasciati incatenati al muro ma ha dato loro qualcosa di nuovo da guardare. Li stava aiutando a evolversi rendendo anche le loro vite meno tristi.

È la differenza tra conoscenza e credenza. Una volta che il prigioniero è stato liberato, non possono più tornare perché sono cambiati così come non saranno più accolti. Questo si vede attraverso Emma, ​​che diventa l’interazione di Anna con Bumstead e John. Agiscono in modo diverso dalle aspettative degli Stranieri perché John si comporta in modo diverso. Il suo comportamento modella il loro. A ogni azione corrisponde una reazione uguale ed opposta. Gli esseri umani non sono solo la somma dei nostri ricordi, ma le nostre esperienze, la genetica e la chimica. Con abbastanza tempo, forse l’umano liberato potrebbe salvare in sicurezza tutti coloro che sono ancora incatenati al muro, ma solo dopo averli lentamente introdotti in una nuova realtà. Proprio come John ha cambiato Bumstead e Anna, potrebbe cambiare tutti gli altri.

Anche gli Stranieri sono bloccati con la loro visione della realtà. Sono una mente alveare e, di conseguenza, non possono comprendere l’individualità. Sarebbe impossibile sapere come è formata una persona perché il suo mondo artificiale non è reale. È solo un’ombra sul muro. Gli Stranieri sono destinati a morire perché non possono evolversi e cambiare le loro percezioni. È anche il motivo per cui erano così vulnerabili a John e al dottor Schreber. Non riuscivano a concepire le capacità di John o la volontà del dottor Schreber di difendere la propria gente.

Dark City è uno di quei film con cui gli spettatori occasionali non sapevano cosa fare quando è uscito per la prima volta. Era troppo cerebrale per il pubblico d’azione di fantascienza e la sua vicinanza a Matrix ha ulteriormente ostacolato la sua capacità di resistenza. L’uscita nelle sale meno stellare ha ulteriormente ostacolato il grande film che sta finalmente ottenendo il merito che gli è dovuto. L’incubo distopico dovrebbe essere collocato insieme ad altri film che presentano la caverna di Platone, come Shutter Island, Inception e The Truman Show.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.